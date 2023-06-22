4.79 مليار جنيه صافي أرباح بنك أبو ظبي الأول مصر بالربع الأول

حقق

إجمالي محفظة القروض والودائع بالبنك

صافي أرباح 4.79 مليار جنيه مصري، وفقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 572% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت قيمة إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 190 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 37% عن 31 ديسمبر 2022، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صافي محفظة القروض 79 مليار جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 62% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك مسجلًا 275 مليار جنيه بزيادة بلغت 33% عن 31 ديسمبر 2022.

وفيما يخص صافي الدخل من العائد فقد بلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 131% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 544 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 70% مقارنة بالفتره ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول

نتائج أبو ظبي الأول مصر 2022

: “تأتي نتائج الربع الأول من العام الحالي تأكيدًا على جدوى استراتيجية البنك لقيادة القطاع المصرفي في مصر، وذلك بعد النتائج الايجابية التي حققناها في العام المالي المنصرم. وإننا حريصون على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في الفترة المقبلة لزيادة هذه الوتيرة التصاعدية من الأداء المتميز والبناء عليه في الفترات المتبقية من العام المالي الحالي؛ لتحقيق رؤيتنا في التوسع والنمو في السوق المصرية وخدمة مختلف فئات المجتمع”.

وأعلن البنك في وقت سابق عن نتائجه المالية في العام الماضي 2022، والذي شهد أداءً متميزًا كان نتاج خطة طموحة للعمل في السوق المصرية تشتمل على تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات وتزويدهم بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة، علاوة على استراتيجية شاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن دعمًا للعديد من المجالات؛ يأتي في مقدمتها الرياضة والفن والثقافة والاستدامة.