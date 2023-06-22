Loading...

4.79 مليار جنيه صافي أرباح بنك أبو ظبي الأول مصر بالربع الأول

Loading...

بمعدل ارتفاع بلغ 572% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

4.79 مليار جنيه صافي أرباح بنك أبو ظبي الأول مصر بالربع الأول
إيمان أشرف

إيمان أشرف

12:52 م, الخميس, 22 يونيو 23

حقق

بنك أبوظبي الأول مصر
صافي أرباح 4.79 مليار جنيه مصري، وفقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 572% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إجمالي محفظة القروض والودائع بالبنك

ووصلت قيمة إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 190 مليار جنيه، لتسجل ارتفاعًا بنسبة 37% عن 31 ديسمبر 2022، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صافي محفظة القروض 79 مليار جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 62% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك مسجلًا 275 مليار جنيه بزيادة بلغت 33% عن 31 ديسمبر 2022.

وفيما يخص صافي الدخل من العائد فقد بلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 131% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 544 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 70% مقارنة بالفتره ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لبنك أبوظبي الأول مصر
: “تأتي نتائج الربع الأول من العام الحالي تأكيدًا على جدوى استراتيجية البنك لقيادة القطاع المصرفي في مصر، وذلك بعد النتائج الايجابية التي حققناها في العام المالي المنصرم. وإننا حريصون على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في الفترة المقبلة لزيادة هذه الوتيرة التصاعدية من الأداء المتميز والبناء عليه في الفترات المتبقية من العام المالي الحالي؛ لتحقيق رؤيتنا في التوسع والنمو في السوق المصرية وخدمة مختلف فئات المجتمع”.

محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول
محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول

نتائج أبو ظبي الأول مصر 2022

وأعلن البنك في وقت سابق عن نتائجه المالية في العام الماضي 2022، والذي شهد أداءً متميزًا كان نتاج خطة طموحة للعمل في السوق المصرية تشتمل على تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات وتزويدهم بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة، علاوة على استراتيجية شاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن دعمًا للعديد من المجالات؛ يأتي في مقدمتها الرياضة والفن والثقافة والاستدامة.

إيمان أشرف

إيمان أشرف

12:52 م, الخميس, 22 يونيو 23