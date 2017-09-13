4.7 مليون يورو من الاستثمار الأوروبى لمشروعات صرف صحى

سحر نصر: دعم البنية الأساسية لجذب المستثمرين مذكرة تفاهم بين الوزيرة ونائب رئيس البنك للاتفاق على تمويل 3 مشروعات مستقبلية هى مصرف كتشنر والصرف الصحى بالفيوم وغرب الإسكندرية بقيمة 381.4 مليون يورو البنك: وفرنا مليار يورو تمويلا للقطاع الخاص في البحر المتوسط خلال عام 2016..و داريو سكانابييكو:600 ملي

سحر نصر: دعم البنية الأساسية لجذب المستثمرين

مذكرة تفاهم بين الوزيرة ونائب رئيس البنك للاتفاق على تمويل 3 مشروعات مستقبلية هى مصرف كتشنر والصرف الصحى بالفيوم

وغرب الإسكندرية بقيمة 381.4 مليون يورو

البنك: وفرنا مليار يورو تمويلا للقطاع الخاص في البحر المتوسط خلال عام 2016..و داريو سكانابييكو:600 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدة دول منها مصر

أحمد عاشور وهاجر عمران

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وداريو سكانابييكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، بقيمة 4.7 مليون يورو، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، كما وقعت الوزيرة، ونائب رئيس البنك، مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية مع البنك خلال الشهور المقبلة، هى دعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل بقيمة 209 ملايين يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون فى الفيوم بقيمة 172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بغرب الإسكندرية بقيمة 400 ألف يورو، وذلك على هامش افتتاح الوزيرة لمؤتمر “زيادة الاستثمارات في منطقة البحر المتوسط” والذى نظمه البنك بالشراكة مع الوزارة.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على تعزيز التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اجمالى ما حصلت عليه مصر من البنك منذ الشراكة بينهما وصل إلى 8.2 مليار يورو، اما المحفظة الحالية فتبلغ 1.7 مليار دولار، مؤكدة حرص مصر على دعم القطاع الخاص نظرا لدوره فى التنمية.

وأوضحت أن اتفاق تمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، يدعمه عدد من شركاء التنمية بقيمة 163.5 مليون يورو، وهم بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 77 مليون يورو، والبنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية بقيمة 55 مليون يورو، والمفوضية الأوروبية بقيمة 15 مليون يورو، مشيرة إلى أن الهدف العام للمشروع هو تحسين نوعية مياه الري والجودة البيئية لنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط، مشيرة إلي أن هناك تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والاسكان لدعم المشروعات التى تحسن من مستوي معيشة المواطنين في إطار منظومة متكاملة.

وذكرت أن الوزارة تعمل على دعم البنية الاساسية فى مصر، من طرق واسكان وصرف صحى، لأنه لا يمكن جذب المستثمرين دون وجود بنية اساسية جاهزة.

وتقدم الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان بالشكر والتقدير للوزيرة علي جهودها في توقيع اتفاقية تمويل مشروع الصرف الصحى بكفر الشيخ، مؤكدا علي أن وزارة الإسكان تعمل علي تنفيذ المشروع سريعا.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:” نؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في زيادة الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل للمتعطلين عن العمل والوافدين الجدد لسوق العمل.

ولهذا يكثف بنك الاستثمار الأوروبي من دعمه للقطاع الخاص في إطار مبادرة دعم التنمية الاقتصادية، ولقد وافقنا مؤخرا علي توفير 600 مليون يورو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم توفيرها في مصر، الاردن، لبنان، تونس والمغرب تحت اطار مبادرة البنك الجديدة، ونسعي خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الاستثمارات”.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محافظته تعاني من مصرف كتشنر، وهي حاربت فيروس سي ونجحت في معالجة المواطنين فيه، مشيرا الي أن المواطنين في المحافظة في حالة عيد اليوم بعد توقيع هذا الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي، موضحا أنه بدأ العمل علي انشاء المنطقة الاستثمارية في محافظة كفر الشيخ والتي تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بانشائها من أجل جذب المزيد من المستثمرين.

وأعلن بنك الاستثمار الأوروبي، خلال المؤتمر، عن أنه وفر نحو مليار يورو، تمويلا للقطاع الخاص في البحر المتوسط خلال عام 2016.

ودعا المؤتمر، القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في خلق فرص العمل وزيادة النمو الإقتصادي في منطقة البحر المتوسط.

وتناول المؤتمر التحديات والفرص المتاحة في دول المنطقة ومبادرة بنك الإستثمار الجديدة ” دعم المناعة الاقتصادية” والتي تهدف الي توفير المزيد من التمويل للقطاع الخاص والقطاع العام والمساهمة بشكل فعال في تقوية اقتصادات المنطقة وخلق خلق فرص عمل للشباب من الجنسين وزيادة النمو الاقتصادي.



وشهد المؤتمر حضور ممثلي حكومات ومستثمرين من دول مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية والفرص المحتملة للتنمية الإقتصادية في المنطقة وسبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الاحتياجات الاستثمارية لدعم الابتكار وزيادة تنافسية الشركات.