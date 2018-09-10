4.7 مليون سهم تستجيب لعرض القومية للأسمنت قبل الشطب الاختيارى

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن حجم أوامر البيع المستجيبة لعرض شراء القومية للأسمنت قبل الشطب الاختيارى بلغ 4.79 مليون سهم تقريبا بنهاية جلسة الاثنين.



وفتحت البورصة المصرية فى وقت سابق سوق الصفقات الخاصة أمام الراغبين فى بيع أسهمهم قبل الشطب الاختيارى للشركة اعتبارا من 2 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر لتسجيل أوامر البيع و الشراء وذلك بسعر 15.19 جنيه للسهم .

وتقدمت الشركة فى وقت لاحق بطلب الشطب الاختيارى لأسهها من البورصة بعدد 103.2 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد.



يأتى هذا الشطب تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 24 مايو الماضى والمصدّق على محضرها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 3 يوليو الماضى.



وألزمت البورصة الشركة بشراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري، بمن فيهم المعترضون على الشطب، وكذلك الدائنون المرتهنون وغيرهم من المساهمين؛ تنفيذًا لإجراءات الشطب الاختياري.













