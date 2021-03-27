4.7 مليون جنيه غرامة.. ضبط 94.6 ألف شخص غير ملتزمين بالكمامات خلال أسبوع

بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 4 ملايين و734 ألفًا و850 جنيهًا، خلال أسبوع، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 94 ألفًا و697 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 569 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن 93 ألفًا و826 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 569 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 4428 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 1181 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8315 أرجيلة، و7075 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.