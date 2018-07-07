4.6 مليون وحدة تدفع فولكس فاجن لتصدر مبيعات مصنعي السيارات

شريف عيسى



ارتفعت مبيعات السيارات الملاكى عالمياً، على مدار الشهور الخمس الأولى هذا العام 3.1%، مسجلة 38.6 مليون وحدة، وفقاً لتقديرات مؤسسة فوكس 2 موف الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، بقيادة فولكس فاجن، والتى بلغ إجمالى مبيعاتها 4.6 مليون سيارة.



وأشار التقرير إلى أن المبيعات العالمية من المركبات الخفيفة قد سجلت نمواً قدره 3.8%، بإجمالى 7.8 مليون سيارة خلال شهر مايو من العام الحالى.

وفيما يتعلق بمبيعات كبار مصنعى السيارات العالميين، جاء على رأس القائمة مجموعة فولكس فاجن والمالكة لكل من “فولكس فاجن، وأودى، وسكودا، وسيات، وبورش، وبوغاتى، ولامبروجينى، وبنتلى”، بعدما تمكنت من بيع 4.6 مليون سيارة، خلال فترة الشهور الخمس الأولى، بمعدل نمو 6.7%، لتستحوذ بذلك على 11.9% من المبيعات العالمية للسيارات.



وجاء تصدر فولكس فاجن جروب بفضل نمو مبيعات فى كل من كوريا الجنوبية بمعدل 719%، وانتعاش أداء البرازيل بـ 33%.



وفى المركز الثانى، جاء تحالف رينو نيسان الذى يضم عدداً من العلامات التجارية وهم “نيسان، ورينو، وميتسوبيشى، وداتشا، ولادا، وانفينتيى، وداتسون، ورينو سامسونج، وCMC، وZAN”، والتى بلغ إجمالى مبيعاتها من العلامات التجارية المالكة لها فى الفترة من يناير وحتى نهاية مايو 4.3 مليون سيارة، بمعدل نمو 4.1%، بحصة سوقية 11%.



واستطاعت تويوتا جروب، المالكة لكل من “تويوتا، ولكزس، ودايهاتسو”، من اقتناص المركز الثالث فى صدارة مصنعى سيارات الركوب الأكثر مبيعاً بإجمالى 4.1 مليون سيارة، بمعدل نمو 2.2%، لتبلغ حصتها السوقية 10.5%.



واقتنصت شركة جنرال موتورز، أكبر مصنع للسيارات فى أمريكا، المركز الرابع فى القائمة بإجمالى 3.6 مليون سيارة، بمعدل نمو 2.9%، وحصة سوقية تقدر بـ 9.3%.



جدير بالذكر أن جنرال موتورز هى المالكة لأكثر من 8 علامات تجارية، وهم شيفورليه، وبويك، وجى أم سى، وكاديلاك، وهولدن، ورافون، ووولينج، وباجون.



وحصدت مجموعة هيونداى الكورية المرتبة الخامسة فى ترتيب مصنعى السيارات الأكثر مبيعاً، بعد تمكنها من بيع 3 مليون سيارة، بنمو 6.6%، وحصة سوقية 7.9%.



وأرجعت فوكس 2 موف الطفرة فى مبيعات لعلامات مجموعة هيونداى وهم هيونداى وكيا وجينيسيس إلى النمو الذى شهدته خلال ابريل بـ 14.2%، ومايو بـ 10.1%، كما أضاف التقرير إلى ان مبيعات جينيسيس الفاخرة قد تطورت خلال الشهور الخمس الأولى بنسبة كبيرة بلغت 139%، لتسجل 35 ألف سيارة.



ويوضح الشكل البيانى التالى أكبر 10 مصنعى سيارات مبيعاً حول العالم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجارى:



