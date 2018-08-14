4.6 مليون عميل بخدمات الإنترنت فائق السرعة‎

محمود جمالكشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، عن زيادة عدد عملاء خدمات الإنترنت فائق السرعة "ADSL"، خلال الربع الثانى من العام الحالى، بنسبة27 %، ليصل إلى 4.6 مليون عميل، مقارنة بـ 3.6 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.وارتفع عدد مشتركى الهاتف الأرضى بنسبة 11 %، ليسجل 7.4 مليون مشترك

محمود جمال

كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، عن زيادة عدد عملاء خدمات الإنترنت فائق السرعة “ADSL”، خلال الربع الثانى من العام الحالى، بنسبة27 %، ليصل إلى 4.6 مليون عميل، مقارنة بـ 3.6 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع عدد مشتركى الهاتف الأرضى بنسبة 11 %، ليسجل 7.4 مليون مشترك مقابل 6.6 مليون.

على صعيد آخر، تراجعت إيرادات الشركة من وحدة أعمال النواق الدولية “الكابلات البحرية” بنسبة 11 %، لتسجل 2.2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 2.5 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وزادت إيرادات الشركة من وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولى ( المكالمات الدولية) إلى 774 مليون جنيه، مقابل 947 مليون خلال النصف الثانى من 2018.