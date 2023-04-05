4.6 مليار جنيه مستحقات «الكهرباء» لدى مختلف القطاعات فى «جنوب الدلتا»

ارتفعت مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فى نطاق شركة جنوب الدلتا إلى 4.6 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الجزء الأكبر من المستحقات لدى الجهات الحكومية، وبلغ حوالى 2.9 مليار جنيه، على خلفية الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضحت المصادر أن أحد أبرز الجهات الحكومية المدينة لصالح «جنوب الدلتا للكهرباء» هى وزارتا «الإسكان» -ممثلة فى شركات مياه الشرب والصرف الصحى- و«الأوقاف»، والشركات والمصانع الواقعة فى نطاقها.

وأضافت أن إجمالى مستحقات الوزارة لدى القطاعين المنزلى والتجارى بلغ نحو 1.7 مليار جنيه حتى مارس الماضى.

وأكدت أن الشركة تسعى لتحصيل مستحقاتها بشكل متواصل لخفض الاعباء وتحقيق موارد ذاتية تستطيع من خلالها تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية وتطوير الشبكات.

وأوضحت المصادر أنه يتم إجراء مقاصات بين الوزارات بالإضافة إلى مطالبات بشكل شهرى أو ربع سنوى مع الجهات الحكومية المدينة لصالح «الكهرباء»، فى نطاق «جنوب الدلتا للتوزيع» والذى يضم 3 محافظات هى الغربية والمنوفية والقليوبية.

وأكدت المصادر أن اجمالى متحصلات «جنوب الدلتا» شهرياً من قيمة الطاقة الكهربائية يصل لمتوسط مليار جنيه، شاملة جميع المستهلكين من القطاعات الحكومية والخاصة والمنزلية.

فى سياق متصل، كشف المهندس حسن البيلى، العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا للتوزيع، أنها تستهدف زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى 2501.18 ميجاوات خلال 2024/2023.

وأضاف البيلى فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تسعى للتوسع فى مشروعات تركيب العدادات مسبقة الدفع والذكية ما يجبر المستهلك على سداد قيمة الطاقة قبل الاستهلاك بدلاً من تراكم المديونيات، موضحاً أن الشركة انتهت من تحويل أغلب المصانع ودور العبادة إلى العدادات مسبقة الدفع كما تم تركيب عدادات ذكية للمشتركين كبار العملاء.

يذكر أن «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى 3 محافظات هى أغلب مراكز القليوبية والغربية، إضافة إلى المنوفية، ويتخطى عدد مشتركيها 4.5 مليون.

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مصادر: 2.9 مليار مديونيات الحكومة.. وخطط للتحول للعدادات مسبقة الدفع بالكامل

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