4.6 % ارتفاعًا فى الألومنيوم.. و6% لبدائل الزجاج خلال يناير

رضوى عبد الرازق
سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج، وتباينت بين الارتفاع والانخفاض فى البدائل، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى تغيرات أسعار الألومنيوم والزجاج وبدائل الزجاج، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
الألومنيوم:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
5.6%
4.6%
64410
68000
64980
طن
فضى مؤكسد
3.5%
4.4 %
66670
69000
66120
طن
ملون
الزجاج
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
14.4 %
0%
90
103
103
م2
شفاف 4مم
15.3 %
0 %
124
143
143
م2
شفاف 6مم
بدائل الزجاج
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
7.1%
6.1 %
153
163.79
154.4
م2
بولى كاربونيت مصمت كريستال
12.4%
-2 %
102
114.65
117
م2
مفرغ 6 مم خام المانى