اقتصاد وأسواق

4.6 % ارتفاعًا فى الألومنيوم.. و6% لبدائل الزجاج خلال يناير

رضوى عبد الرازقسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج، وتباينت بين الارتفاع والانخفاض فى البدائل، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى تغيرات أسع
5:59 م, الخميس, 1 فبراير 18 5:59 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق

سجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج، وتباينت بين الارتفاع والانخفاض فى البدائل، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى تغيرات أسعار الألومنيوم والزجاج وبدائل الزجاج، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:


الألومنيوم:

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

5.6%

4.6%

64410

68000

64980

 طن

فضى مؤكسد

3.5%

4.4 %

66670

69000

66120

طن

ملون


الزجاج 

 

معدل التغير

 

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

14.4 %

0%

90

103

103

م2

شفاف 4مم

15.3 %

0 %

124

143

143

م2

شفاف 6مم


  

بدائل الزجاج

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

7.1%

6.1 %

153

163.79

154.4

م2

بولى كاربونيت مصمت كريستال

12.4%

-2 %

102

114.65

117

م2

مفرغ 6 مم خام المانى


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