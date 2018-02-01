اقتصاد وأسواق

4.6 % ارتفاعًا فى الألومنيوم.. و6% لبدائل الزجاج خلال يناير

رضوى عبد الرازقسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات سعرية طفيفة، خلال يناير مقارنة بديسمبر الماضى، فيما استقرت أسعار الزجاج، وتباينت بين الارتفاع والانخفاض فى البدائل، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى تغيرات أسع