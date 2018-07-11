4.5 % نموًا بمبيعات أودى العالمية خلال النصف الأول

الصين تحتل صدارة الأكثر مبيعاً للعلامة الألمانية.. ومصر فى المرتبة 73



شريف عيسى



قالت شركة أودى العالمية فى تقرير صادر عنها، إن مبيعاتها من السيارات ارتفعت فى النصف الأول من هذا العام 4.5%، لتسجل 949 ألفاً و300 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 908 آلاف، و683 وحدة.



وتراجعت مبيعات أودى خلال يونيو بنسبة 3.8%، لتتمكن من بيع 164 ألف سيارة، مقابل 170 ألفًا، و547 وحدة تم بيعها خلال الشهر نفسه من 2017.



وقال برام شوت، الرئيس التنفيذى المؤقت، وعضو مجلس إدارة المبيعات والتسويق لأودى، إنه رغم التحديات الصعبة التى تواجه أودى لكن مبيعات النصف الأول شهدت تطورًا بفضل تزايد الطلب فى كل من آسيا، وأمريكا الشمالية.



وكان منتصف يونيو الماضى قد شهد قيام السلطات الألمانية بإلقاء القبض على روبرت شتادلر، رئيس أودى، ذراع السيارات الفاخرة لفولكس فاجن، بسبب فضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات لشركة صناعة السيارات الألمانية، والتى ظهرت للمرة الأولى بنهاية 2015.



وتوقع شوت أن يشهد النصف الثانى مزيداً من التحديات والصعوبات مع إعادة فتح ملف فضيحة الانبعاثات، إلا ان طرح أول طراز كهربائى لأودى e-tron يسهم فى تخفيف حدة تلك التحديات.



وعلى مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالى، انخفضت مبيعات الدول الأوروبية من أودى بـ 4.2%، لتسجل 439 ألفًا، و450 سيارة، مقابل 458 ألفاً، و645 وحدة خلال العام الماضى.



وشهدت مبيعات A7 تطورًا كبيرًا بدول الاتحاد الأوروبى خلال تلك الفترة بنسبة 41.7%، فى حين نمت مبيعات A8 الجديد كليًا بـ 21.3%، وتراجعت مبيعات A6 بنسبة 10.2%، فى ظل التغيرات التى تجريها الشركة عليها، متوقعًا التقرير تقديمها رسمياً لأوروبا بنهاية الصيف.



وتراجعت مبيعات ألمانيا خلال النصف الأول بـ 6.3%، بإجمالى 439 ألفًا، و450 وحدة، مقابل 458 ألفًا، و645 سيارة خلال 2017، كما تراجعت مبيعات فرنسا بنسبة 13.7% لتسجل 28 ألفاً، و607 وحدات، مقابل 33 ألفًا، و162 وحدة.



وانخفضت مبيعات بريطانيا ولكن بنسبة أقل مقارنة بألمانيا وفرنسا بمعدل بلغ 0.9%، لتسجل 89 ألفًا، و232 سيارة، مقابل 90 ألف وحدة تم بيعها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الماضى.



وقفزت مبيعات الصين من العلامة الألمانية بنسبة كبيرة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 20.3%، لتسجل 306 آلاف، و590 وحدة، مقابل 254 ألفًا، و785 سيارة تم بيعها خلال 2017.



وعن أداء الولايات المتحدة الأمريكية، فشهدت نمواً بـ 4.8% لتتمكن من تسليم 107آلاف، و942 وحدة، مقارنة بمعدلات تسليم العملاء خلال العام الماضى والتى قدرت بـ 102 ألف، و971 سيارة.



وعلى الصعيد المحلى، تحتل مصر المرتبة 73 فى قائمة الدول الأكثرمبيعًا لسيارات أودى وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات.



وقال أحمد يونس، مدير قطاع أودى بشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات أودى وفولكس فاجن، أن مبيعاتها من سيارات أودى خلال النصف الأول ارتفع مستويات تراوحت ما بين 15% إلى 20%، مقارنة بمعدلات البيع خلال 2017.



ووفقاً للبيانات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى، ارتفعت الحصة الاستيرادية لأودى خلال فترة الشهور الستة الأولى من العام الحالى بـ 5.4%، بإجمالى 252 سيارة، مقابل 239 وحدة تم استيرادها خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ويوضح الشكل البيانى التالى قائمة الدول الأكثر مبيعا لسيارات أودى خلال النصف الأول من هذا العام:



