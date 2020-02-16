اقتصاد وأسواق

4.5 مليون دولار انخفاضًا في الصادرات المصرية إلى النيجر خلال 2018

لتسجل 6.3 مليون دولار خلال 2018، مقابل 10.8 مليون دولار خلال 2017
أحمد اللاهوني 6:19 م, الأحد, 16 فبراير 20 6:19 م, الأحد, 16 فبراير 20

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هبطت صادرات مصر إلى النيجر لتسجل 6.3 مليون دولار خلال 2018، مقابل 10.8 مليون دولار خلال 2017، بانخفاض قدره 4.5 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الأفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجارى، حصلت “المال” على نسخة منه.

وأوضح التقرير، أن واردات مصر من النيجر انخفضت إلى 28 ألف دولار خلال 2018، مقابل 49 ألف دولار خلال 2017.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا إلى 2 مليار و310 ملايين دولار خلال عام 2018 مقابل مليار و640 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 41%.

وحققت الصادرات المصرية لدول الكوميسا نموا كبيرا، بلغت مليارا و520 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل مليار و130 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

كما ارتفعت الواردات المصرية من أسواق دول الكوميسا خلال العام الماضي، بلغت 792 مليون دولار مقابل 505 ملايين دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 56.8%، كما سجل الميزان التجاري فائضا لصالح مصر بنسبة 15.6% مقارنةً بعام 2017.

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بقلم أحمد اللاهوني

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