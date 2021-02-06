4.5 مليون جنيه حصيلة مبيعات مزاد جمارك السويس من السيارات والبضائع العامة

أنهت مصلحة الجمارك بيع مجموعة من البضائع المهملة بجمارك السويس بحصيلة تصل إلى 4.4 مليون جنيه

عقدت مصلحة الجمارك مؤخرًا، مزادا على مجموعة من البضائع والسيارات بجمارك السويس، بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، حسبما أعلنت مصلحة الجمارك.

وذكرت مصلحة الجمارك أنه تم إجراء المزاد على عدد 50 لوط سيارات، و5 لوطات بضائع عامة، وكانت حصيلة البيع النهائي لعدد 11 لوط سيارات، بمبلغ 2 مليون و996 ألفًا و670 جنيهًا.

كما تم البيع النهائى للوط واحد من البضائع عامة لصنف سجائر بمبلغ مليون و335 ألفًا و8 جنيهات، ليصل إجمالى بيع عدد اللوطات الخاصة بجمارك سفاجا خلال الجلسة 12 “لوط” بحصيلة إجمالية قدرها 4 ملايين و401 ألف و678 جنيها .

وفي نفس السياق تعقد مصلحة الجمارك جلسة مزاد علنى مزايدة محدودة للبيع المباشر بجمارك بورسعيد يوم الإثنين المقبل8 فبراير.

وتشمل المزايدة بيع عدد 2 لوط ، يشمل اللوط الأول 570 طرد حافظات من لدائن بعضها داخل كراتين والبعض الآخر داخل أجولة بوزن 5 أطنان .

بينما اللوط الثانى عبارة عن 1912 جوال فول حصى وزن الجوال 25 كلجم بوزن إجمالى قدره 47 طنًا و800 كيلو جرام .

يذكر أن محمد معيط وزير المالية، أعطى تعليمات مؤخرا باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.

وأعطى وزير المالية تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.