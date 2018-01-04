4.5 مليون جنيه أرباح القاهرة للخدمات التعليمية فى 3 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة القاهرة للخدمات التعليمية، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 15% إلى 4.5 مليون جنيه خلال العام الثلاثة أشهر المنتهية 30 نوفمبر 2017 مقارنة بنحو 3.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وأظهرت القوائم المرسلة للبورصة المصرية، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 13.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات 10.9 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.

وارتفعت أررباح الشركة إلى 12.1 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى أغسطس 2017 مقارنة بصافي أرباح 6,26 مليون جنيه خلال العام السابق.

يشار إلى أن السنة المالية للشركة تبدأ فى الأول من سبتمبر وحتى نهاية أغسطس من كل عام.

تأسست الشركة فى عام 1997 للعمل فى مجال إنشاء واستئجار وتأسيس وإدارة المدارس، خاصة فيما لا يتعدى التعليم الثانوي، ويبلغ رأسمال الشركة 48 مليون جنيه، موزعا على 12 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.



