4.5 مليار جنيه حجم صادرات الألومنيوم حتى يوليو الماضي (جراف)

بلغت صادرات الألومنيوم خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي 283 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 4.5 مليار جنيه مصري، وذلك بتراجع سجل حوالي 14% عن نفس الفترة من العام الماضي 2019، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن حجم صادرات الألومنيوم خلال الفترة المذكورة من العام الماضي تبلغ حوالي 331 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 5.7 مليار جنيه مصري.

ولفت التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للألومنيوم من مصر بقيمة 153 مليون دولار والتي تعادل حوالي 2.4 مليار جنيه مقابل 159 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر أن ليبيا استوردت ألومنيوم بقيمة 16.7 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 276 مليون جنيه خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي في حين بلغت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 14.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 242 مليون جنيه.

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن ألمانيا استوردت بقيمة 13.2 مليون دولار والتي تعادل حوالي 210 مليون جنيه بتراجع بلغ حوالي 37% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيه قيمة 21 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 363 مليون جنيه.