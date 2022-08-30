4.5 جنيه أقل سعر.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 في مصر

تقدم بوابة المال الالكترونية لقراءها اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 اغسطس 2022 في مصر، والتي شهدت استقرارا واضحا في كبري شركات الدواجن العاملة في السوق المحلية ،من خلال انواع من السلاسلات المختلفة مثل روس ، والوادى للدواجن، ودواجن الوطنية ، والقاهرة للدواجن، حيث يتم الاقبال في فصل الخريف على شراء الكتاكيت البيضاء أكثر من فصل الشتاء والذي يشهد عادة ارتفاع في الاسعار.

اسعار الكتاكيت اليوم في مصر

شركة العناني 8.5 جنيه

شركة القاهرة للدواجن 4.5 جنيه

شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن 7 جنيهات

شركة الحمد للاعلاف والدواجن 7 جنيهات

شركة الاتحاد 7 جنيهات

شركة الوطنية 6.25 جنيه

شركة الفيروز 7.5 جنيه

شركة أمات 7.5 جنيه

شركة الوادي 5.75 جنيه

شركة البنا 7.2 جنيه

شركة رواد النيل 5 جنيهات

وتستحوذ مبيعات شركات الدواجن على النسبة الاكبر في مبيعات الكتاكيت في السوق المحلية ، مقارنة بمبيعات الاهالي في الاسواق الشعبية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وعلى الرغم من ارتفاع اسعار الكتاكيت في الشركات إلا انها تستحوذ على نسبة 70% من الإنتاج ، بينما يستحوذ الأهالي على 30% من الإنتاج.

ويرجع ارتفاع اسعار الكتاكيت في الشركات لعدة اسباب منها جودة المنتجات والخدمات المقدمة من دعم فني ومتابعة يومية ومستمرة على مدار اليوم لجميع السلالات التي يتم انتاجها في تلك الشركات.

ويبلغ حجم إنتاج الكتاكيت في السوق المحلية نحو 1.4 مليار كتكوت سنويًا، في حين يضم السوق ما يقرب من 2 مليار دجاجة سنويًا، أما بالنسبة لبيض المائدة يبلغ حجم الإنتاج 13 مليار بيضة سنويًا.