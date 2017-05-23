4.5 الى 5 مليارات جنيه التكلفة التقديرية لمدينة الأثاث بدمياط

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته امام الرئيس السيسى على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بدمياط إنه تم استخدام الية العمل بنظام المناطق الاستثمارية فى مشروع مدينة الأثاث بدمياط لإتاحة سهولة استخراج التراخيص لمزاولة النشاط والتيسير على المستمثرين.

وأوضح أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يهدف إلى تطوير صناعة الأثاث ونقلها لصناعة متكاملة من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة لتصبح قادرة على المنافسة العالمية مشيرا الى أن مساحة المدينة بلغت 331 فدان توفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة،وتتراوح لتكلفة التقديرية للمشروع بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه، على 3 مراحل، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى والثانية 1.1 مليار جنيه.

وافتتح الرئيس عددًا من المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة، وفى مقدمتها مدينة دمياط للأثاث، حيث يجرى الانتهاء من تجهيز “هنجرين” يضمان مركزًا تكنولوجيًا لصناعة الأثاث، ومجموعة من الورش الصغيرة المخصصة لصغار الصناع ، باﻻضافة الى مستشفى دمياط العسكرى بمدينة دمياط الجديدة وعدد من العمارات بمشروع دار مصر.