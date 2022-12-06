4.47 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك القاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من لوطات بضائع خاصة بجمارك القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و”رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وتم إجرء المزاد على 36 لوط بضائع مختلفة منها أجهزة قياس ضغط وأجهزة طبية وأدوات مائدة وكابلات هواتف محمولة ومشروبات كحولية وملابس جاهزة وحلويات فارغة ، تم بيع 13 لوط منها بيعا نهائيا بحصيلة إجمالية بلغت 4 مليون و 472 ألف و680 جنيه .

وخلال أكتوبر الماضي أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية، تعليمات بشأن إجراءات بيع البضائع المهمل والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة والموانئ.

وأوضح غتوري عبر منشور تعليمات رقم 74 لسنة 2022 أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع بالمنافذ الجمركية المختلفة بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة لسحب اللوطات المطروحة للبيع بالمزايدات العلنية أو التعديل فيها.

وأكد أنه لما كان هذا الأمر من شأنه الإضرار بسلامة إجراءات البيع، وتجنبا لتكرار مثل هذه الحالات، فينبه على جميع الإدارات العامة للمهمل والبيوع بعدم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسحب اللوطات المطروحة للبيع والمعلن عنها إلا من خلال رئيس الإدارة المركزية المختص.

كما يراعى الالتزام بتسليم المختصين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية استمارات المعاينة قبل القيام بإجراءات عمليات التصنيف بوقت كاف، على أن تكون هذه الاستمارات مستوفاة لجميع شروط البيع وفق صحيح القانون والإجراءات المنظمة لذلك.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية، قررت إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.

وأصدرت المصلحة في هذا الصدد منشور تعليمات جديد برقم 38 لسنة 2021 أكدت فيه على جميع المنافذ الجمركية، بضرورة الالتزام من قبل إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع بالمزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية ببيان التعاملات والمبالغ التي تحصل من المشترين لهذه البضائع.