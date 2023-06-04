4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك بورسعيد خلال مايو

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول حوالي 9370 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيلية) بورسعيد خلال شهر مايو 2023 وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها) وذلك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في ظل الصعوبات التي تواجه أفراد الجمارك من قلة العمالة في ظل قرار رئيس الوزراء.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ 718 مليونا و185 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 3 مليارات و730 مليونا و934 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق- إسماعيلية) خلال نفس الفترة 2468 بيانا جمركيا صادرا بعدد حاويات بلغ 6000 حاوية تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 5 مليارات و305 ملايين و73 ألف جنيه، وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وكذلك تم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ وقدره حوالي 5 ملايين و907 آلاف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2023 حوالي 4 مليارات و 449 مليونا و119 ألف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصاً من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.