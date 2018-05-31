4.4 % ارتفاعا في مبيعات اﻷتوبيسات خلال 4 أشهر

أحمد عوض







سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها ارتفاعا بنسبة 4.4% لتصل إلى 4 آلاف و 189 وحدة خلال الأربع الشهور الأولى من العام الحالي، مقابل 4 آلاف و14 أتوبيساً خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.







وشهدت مبيعات اﻷتوبيسات المجمعة محليا تراجعا بنسبة 33.3% مسجلة 1384 وحدة مقارنة بـ 2074 مركبة، فيما قفزت مبيعات اﻷتوبيسات “المستوردة” بنسبة 44.6% مسجلة 2805 أتوبيس مقارنة بـ 1940 وحدة.







وبحسب “أميك”، تراجعت مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Tourism Micro”بنسبة 66.2% لتسجل 198 وحدة مقارنة بـ 586، وهبطت مبيعات فئة “Transport Micro” بنسبة 2% لتصل إلي 1737 أتوبيس مقابل 1777 وحدة، كما انخفضت مبيعات فئة “Transport Maxi” بنسبة 69.5% لتبلغ 28 مركبة مقارنة بـ 92.







في المقابل، صعدت مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Transport Micro” بنسبة 31.8% لتصل إلي 1645 أتوبيس مقابل 1248، وارتفعت مبيعات فئة “Transport Mini” بنسبة 86.9% مسجلة 286 وحدة مقارنة بـ 153، وسجلت مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Transport Midi” ارتفاعا بنسبة 117% لتحقق 111 مركبة مقابل 51.











وارتفعت مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Tourism Maxi ” بنسبة 147% لتسجل 84 أتوبيس مقابل 34، وبلغت مبيعات فئة “Tourism Mini” نحو 93 وحدة مقارنة بـ 52.











وفيما يخص أداء اﻷتوبيسات اﻷكثر مبيعا بمختلف الفئات؛ جاءت “Chevrolet – N300” فى صدارة مبيعات فئة “Transport Micro” لتستحوذ على حصة سوقية 25% بواقع 442 مركبة، وتلتها “Suzuki – Microbus” بحصة 15% مسجلة 252 أتوبيس، وتبعتها “Karry – Q22” بحصة 5% بإجمالي 80 وحدة، وثم “Brilliance – Jinbei” محققة بيع وحدتين فقط.











وهيمنت “Toyota Hiace” على مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Tourism Micro” بنسبة 87% مسجلة 172 وحدة من إجمالي مبيعات تلك الفئة، التي تبلغ 198 مركبة، وتبعتها “Hyundai H-1 STAREX TQ” بحصة 13% بإجمالي 25 وحدة.











اقتنصت “King Long -SXQ6500” الحصة السوقية اﻷكبر مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Transport Micro” بنسبة 52% مسجلة بيع 858 أتوبيس، وتبعتها “Toyota Hiace” بحصة 26% محققة 422 مركبة، وتلتها “Brilliance – JINBEI” بحصة 16% بواقع 270 وحدة.











وجاءت “Chevrolet – GM- QKR Bus” في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 4% مسجلة 60 أتوبيس، وتبعتها “Chevrolet – GM- NKR-55E” بحصة 2% بإجمالي بيع 32 وحدة، وتلتها “Brilliance – JINBEI H2” بواقع 3 أتوبيسات.











وتصدرت “GM- NPR66L” قائمة مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Transport Mini” بحصة سوقية 55% محققة بيع 156 وحدة، وتبعتها”Mitsubishi – GB CRUISER GLS” بحصة 33% مسجلة 95 مركبة، وتلتها” MCV 260R” بحصة 8% بواقع 23 وحدة، و”Mitsubishi -GB CRUISER” بحصة 4% مسجلة بيع 11 أتوبيس.











واستحوذت “Chevrolet – GM-NQR 71R” على الحصة السوقية اﻷكبر من مبيعات اﻷتوبيسات فئة “Transport Midi” بنسبة 79% لتسجل 88 وحدة، وتبعتها “Mitsubishi – GB MIDI-BUS” بحصة 15% محققة 16 مركبة، وتلتها “Mitsubishi – GB MIDI-BUS” بحصة 6% بإجمالي 7 أتوبيسات.

