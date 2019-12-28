4.3 مليار جنيه معدلات الاستثمار.. محافظ أسيوط يستعرض حصاد 2019

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة شهدت خلال عام 2019 العديد من الإنجازات والافتتاحات لبعض المشروعات القومية والتنموية، فضلاً عن تذليل العقبات لتشغيل بعض المشروعات الخدمية المتعثرة، وذلك في إطار خطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات تنموية وخدمية ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى بتكلفة 3.5 مليار جنيه

قالت محافظة أسيوط في بيان اليوم عن حصاد 2019، إنه شهد متابعة من محافظ أسيوط للعديد من المشروعات ومنها مشروع سكن مصر والاسكان الاجتماعى بمدينة ناصر الجديدة أعلى الهضبة الغربية، التى تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وأحد أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة تابع خلالها مراحل تنفيذ المرافق والخدمات بها، فضلًا عن أعمال تنفيذ مشروعات “الإسكان الإجتماعي ” الجارى تنفيذها باستثمارات قدرها 3.5 مليار جنيه لإجمالي مراحل المشروع.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان وتحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وتفقد اعمال توصيل المرافق من شبكات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق.

وشدد محافظ أسيوط، على سرعة الانتهاء من الأعمال ونهوها فى مواعيدها المحددة.

كما تفقد بعض الوحدات والمحلات والعمارات السكنية بمشروع سكن مصر الذى يتكون من ( 60 عمارة سكنية ) بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب، وتتراوح مساحة الوحدات من 106 أمتار الى 118 مترا.

كما تابع أعمال تنفيذ عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتكون من 1584 وحدة سكنية (66 عمارة)، وتابع مستوى التشطيب وتوصيل المرافق للوحدات، متفقدًا بعض الوحدات السكنية بها، مشيدًا بجودة وجمال الوحدات السكنية والتى اوشكت على الانتهاء.

3.5 مليار جنيه معدلات الاستثمار فى مدينة ناصر الجديدة

يذكر أن مدينة ناصر الجديدة بمحافظة أسيوط تعد إحدى مدن الجيل الرابع المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان، وتقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان، بحجم استثمارات بلغ حوالى 3.5 مليار جنيه، بمعدل إنفاق 60 %.

لافتا إلى أن مدينة ناصر الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 15 كم، ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي، وتتميز المدينة بوقوعها على شبكة طرق إقليمية.

ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة، مؤكدا تقدم نسب التنفيذ في مشروعات الإسكان وأعمال البنية الأساسية للانتهاء من المرحلة الأولى للمدينة في يونيو 2020.

طريق الهضبة الغربية بتكلفة 1.2 مليار جنيه

فضلا عن انشاء محور طريق الهضبة الغربية والطريق المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم ، كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ويربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكه القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية وتم تفقد الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة “ناصر “بالهضبة الغربية للمحافظة والتي تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ويختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة فى مدة زمنية قدرها 15 دقيقة.

كما شهد العام استكمال المشروعات التي يجرى تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري انشائها فضلًا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم انشائها وجاري طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

واضاف محافظ اسيوط ، ان مدينة أسيوط الجديدة تم انشائها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 وتم انشائها على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وبلغت معدلات الاستثمار بالمدينة حوالى 4.3 مليار جنيه وتضم منطقة تكنولوجية اقيمت على مساحة 40 فدانا.

وتم إنشاء المرحلة الأولى منها فضلا عن مشروعات الاسكان بالمدينة ومنها انشاء عدد 59 ألفا و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 الفا و688 وحدة.

وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجارى تنفيذ 240 وحدة.

مشروع محور ديروط أبرز انجازات 2019

وأشار محافظ أسيوط الى انه من ابرز حصاد عام 2019 ، استكمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط الحر على النيل والذي يربط بين الطرق ( الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي) وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل والذي يبلغ تكلفة المرحلة الأولي منه قيمة 1.7 مليار جنيه وبطول 15 كيلومترا وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وتشمل 13 عمل صناعى منها 2 كبارى رئيسية هى ( كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م وكوبري علي السكة الحديد بطول 630 م أعلي طريق أسيوط سوهاج الزراعي وسكة حديد القاهرة أسوان وترعة الإبراهيمية ) وعدد 10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول.

معلناً دعمه الكامل للمشروع وتذليل كافة المعوقات لسرعة نهو المشروع واستكمال اعمال التنفيذ فى التوقيتات المحددة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 35 % من اجمالى الاعمال وسيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2020 الذى تفقده الوزير المحافظ يرافقه الفريق كامل الوزير وزير النقل لمتابعة سير الأعمال به.

مشروع قناطر ديروط الجديدة تنتهى فى 2023

فضلا عن البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتى تعد من أهم المشروعات التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واولاها دعما واهتماما لتخرج الى حيز التنفيذ لتخدم زمام من الاراضى الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان بخمسة محافظات.

وتصل تكلفة المشروع إلى 50 مليون دولار مقدمة كقرض ميسر من وكالة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” التابعة للحكومة اليابانية وسوف يستغرق انشاء مجموعة قناطر ديروط ما يربو على خمسة سنوات ليتم تشغيل مجموعة القناطر الجديدة فى 2023.

تطوير 7 مناطق عشوائية وغير آمنة فى 2019

بالاضافة الى الاعلان عن تنفيذ برامج تطوير 7 مناطق غير آمنة وغير مخططة بحي شرق وحي غرب أسيوط لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء لكل منطقة على حدى لـ 7 مناطق (زرزارة ، الفواخير ، غرب البلد ، المصلى ، نزلة عبداللاه ، الوليدية ، الحمراء) وتحديد المقايسات التقديرية والأعمال التي سيتم تنفيذها لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المناطق غير المخططة كـ(مياه شرب نظيفة ، والصرف الصحي، والكهرباء ، ورصف الطرق ، ووضع بلاط وبلدورات لعدد من الشوارع ، ودهان وتشطيب واجهات عدد من المنازل) وذلك تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة.

250 مليون جنيه تكلفة إنشاء كوبري منقباد

واستكمال تنفيذ بعض المشروعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة لاستهداف القرى الاكثر احتياجاً وتلبية لاحتياجات المواطنين ومنها 4 مشروعات انشائية يجرى العمل بها على قدم وثاق ومنها مشروع انشاء كوبرى منقباد العلوى بتكلفة 250 مليون جنيه ومشروع انشاء نفق المشاة لربط موقف المعلمين بالطريق الدائرى بموقف نزلة عبد اللاه ونفق المشاة لربط موقف المراكز الجنوبية بنزلة عبد اللاه بموقف قرى مراكز اسيوط اسفل الطريق فضلا عن مشروع تطوير المدخل الجنوبى ” ميدان ام البطل ” بجوار كوبرى الواسطى امتداد الطريق الدائرى .

حيث بلغت نسبة التنفيذ فى مشروع تطوير المدخل الجنوبى والذى يقوم بتنفيذ ويشرف عليه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد 90 % ليكون امتدادا لطريق محور الهضبة الغربية فضلا عن مشروع نفق المعلمين والذى بلغت نسبة التنفيذ به 80 % ويسهل حركة الانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد .

كما شهد العام انطلاق وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة بقرى المحافظة الاكثر احتياجاً والتى تم تجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهنى على مهن ” الخياطة والتفصيل و كهرباء تركيبات و سباكة صحية ” بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل على ان يتم منح الثلاثة الاوائل من المتدربين شنطة معدات او ماكينة خياطة لتمكينهم من بدء مشروع صغير يدر دخل مناسب وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تهدف الى الوصول الى الفئات الاكثر إحتياجاً وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

استلام 73 مدرسة فى 2019 بمحافظة أسيوط

وبلغ اجمالى عدد المدارس التي تم استلامها ابتدائياً والجاري طرحها بلغت 181 مدرسة وادارة تعليمية بطاقة 2697 فصل دراسي بتكلفة اجمالية بلغت 769.8 مليون جنيه خلال عام 2019 والتى يجرى تنفيذها من خلال هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم لافتا الى انه تم استلام 73مدرسة تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائياً حتى 1 / 7 / 2019 بطاقة 1174 فصل دراسي بتكلفة 513.9 مليون جنيه كما يجري العمل في 106 مدرسة أخرى بتكلفة 255.9 مليون جنيه مشيداً بجهود هيئة الأبنية التعليمة حتى يتم تغطية احتياجات جميع قرى ومراكز المحافظة كما يجري العمل في 37 مدرسة بطاقة 593 فصل دراسى بتكلفة 209.9 مليون جنيه (بنك استثمار) و3 مدارس بطاقة 33 فصل بتكلفة 21 مليون .

تشغيل محطة صرف صحي صدفا 305 ملايين جنيه

بدء التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي صدفا والغنايم والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 305 مليون جنيه و3.7 مليون يورو قرض أسباني وذلك بعد تعطل في التنفيذ لمدة 11 عامًا وتلافي جميع الملاحظات وتم تسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتشغيل المشروع وصيانته والإشراف عليه وفقًا لمحاضر التسليم و تم تسليم المشروع وتشغيله تجريبيًا من خلال 3 محطات رفع (2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم) ويعتمد المشروع على محطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك لخدمة مدينتي صدفا والغنايم على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين في الفترة القادمة.

وبدء التشغيل التجريبي لمحطة وشبكة مياه الشرب المرشحة بمركزي ساحل سليم والبداري بقرية “تل زايد بالبدارى” بطاقة استيعابية 68 ألف م3 لكل يوم وبتكلفة تصل إلى 325 مليون جنيه بعد أن كانت تغذي مركز البداري فقط وذلك بعد توقف استمر 8 سنوات منذ بدء استلامها ابتدائياً عام 2011 وتوقف التشغيل لاستكمال الشبكات ولتلافى بعض الملاحظات الفنية ومشكلة الاطماء ومد المأخذ والتى تم نهوها عن طريق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتسليمها لشركة المياه وتغذى كلا من مركز ومدينة البدارى ومدينة ساحل سليم وتوابعها وهى ( الجمسة – الهدار – جزيرة المطمر – جزيرة الساحل – جزيرة العونة – الشامية – الشيخ شحاته ) لعدد 80 الف نسمة علماً بانه سوف يتم ربط المحطة على عدد 7 نقاط ربط لكى يستفيد منها القرى الاتية ( المطمر – الغريب – العونة – العفادرة – النزلة المستجدة – بويط – التناغة الشرقية – باخوم – تاسا – الحبايشة – الوقا- الخوالد ) .

افتتاح مشروعات صرف صحى جديدة تخدم 155 ألف مواطن

كما شهد عام 2019 تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ، والتى تم انشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة 3 مراكز “أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ” وقراها بتكلفة اجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض اسبانى بتكلفة 9,3 مليون يورو وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وتجارب التشغيل تمهيدا لتشغيل المشروع فى يناير المقبل بعد تعطل وتعثر دام اكثر من 10 سنوات ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة .

كما شهد العام زيارة وتفقد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم أعمال تنفيذ محطة معالجة صرف صحي مركز أسيوط بقرية شطب والتي تخدم 5 قرى وتبلغ تكلفتها الإجمالية 400 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي وتخدم 205 ألف نسمة للوقوف على الموقف التنفيذى . المحافظ يتفقد أحد محطات المياه

إنشاء محطة كهرباء أسيوط بقدرة 650 ميجاوات

كما تم خلال العام استكمال أعمال إنشاء محطة كهرباء أسيوط البخارية بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة “الوحدة الثالثة” بقدرة 650 ميجاوات وتعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وتستخدم المازوت أو الغاز الطبيعي في الإشعال وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 480 مليون دولار حوالى (1.23 مليار جنيه) بالإضافة إلى 10 % قيمة الاحتياطي وبلغت نسب تنفيذ المشروع 90 % فعليًا وتستخدم المازوت أو الغاز الطبيعي فى الإشعال ويتوقع بدء التشغيل التجارى للوحدة ودخولها على الشكبة الموحدة لكهرباء مصر في فبراير 2020.

كما شهد عام 2019 استكمال منظومة تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة “حق الشعب”.

تسليم 250 عقدا ضمن عقود تقنين واسترداد أملاك الدولة

وبلغ اجمالى عدد عقود التقنين الابتدائية التى تم تسليمها للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد 250 عقد حتى الان وذلك بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائي يذكر ان المحافظة تسلمت 17 ألف و607 ملف تقنين وضع اليد وجارى استكمال الإجراءات للتثمين والبيع .

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ان إجمالي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء التي استقبلتها منظومة التصالح بالمحافظة وصل إلى 3772 طلب تصالح بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن وذلك بعد سداد قيمة رسوم الفحص مشدداً على مواصلة العمل في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بكافة الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز طبقاً للقانون الصادر برقم 17لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حتى انتهاء المدة المحددة لذلك فى 8 يناير 2020 واطلاق ميادرة ” اتصالح وقنن وضعك ” لحث وتوعية المواطنين بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء مشدداً على استمرار حملات الموجة الرابعة عشر في استرداد أراضي الدولة وحفظ “حق الشعب” وتسليمها لجهات الولاية ومواجهة كافة أشكال التعدي عليها بكل حزم وحسم واستعادة حق الشعب من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية والوحدات محلية وكل الجهات المعنية.

افتتاح مستشفى أبو تيج بتكلفة 277 مليون جنيه

وفى قطاع الصحة تم اعلان قرب الانتهاء من مستشفى أبوتيج المركزى خلال بضعة اشهر والذى سيصبح مستشفى نموذجياً بعد انتهاء اعمال التطوير والانشاء بتكلفة اجمالية بلغت 277 مليون جنيه ونقل باقى اقسام المستشفى بصفة مؤقتة الى المركز الصحى بقرية النخيلة وجارى تطوير 5 مستشفيات مركزية اخرى والنهوض بالوحدات الصحية واعادة توزيع الاطباء وهيئات التمريض وتفعيل مبادرة الرئيس ” 100 مليون صحة ” للقضاء على فيروس سى والكشف عن الامراض الغير سارية ومبادرة دعم صحة المرأة .

إطلاق مبادرة “لا تشوهّا” لمنع الكتابة على الجدران

كما شهد العام إطلاق محافظ أسيوط لمبادرة “لا تشوهّا” لمنع الكتابة على الجدران وشن حملات مكبرة لرفع كافة الإعلانات غير المرخصة والملصقات من على جدران المنشآت الحكومية والعامة وأعمدة ومحولات الكهرباء ومواجهة ظاهرة تشويه المدن بالكتابة على الجدران وتحرير محاضر وفرض غرامات فورية لأصحاب تلك الملصقات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك في إطار إلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمنشآت والمرافق والاكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها تحت اشراف رؤساء المراكز والأحياء .

فضلا عن تنفيذ المرحلة الاولى وبدء التسجيل للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي على مشروع التسويق الإلكتروني والشمول المالي لرائدات الأعمال من السيدات “المرأة المنتجة” ضمن مبادرة “قدوة – تك” لتمكين المرأة والتي تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يهدف إلى استخدام وتحسين استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط في وقت سابق بهدف تنمية وبناء قدرات السيدات من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن في مجال التسويق الإلكتروني بإستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع أهداف وخطط تسويقية وتحويل تلك الأهداف إلى مادة دعائية اعلانية على صفحات التواصل الاجتماعى.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض المراكز التكنواوجية بالمراكز ومنها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ساحل سليم للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والذي يأتي ضمن 13 مركز موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء تم تشغيل 7 مراكز وجارى ربط وتطوير 6 مراكز آخرين ورفع مستوى أداء العاملين بها من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها للمواطنين .

تطوير 60 قرية فى 2019 ضمن مبادرة حياة كريمة

واشار محافظ أسيوط الى ان عام 2019 شهد استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستهداف القرى الاكثر احتياجا والاعلنا عن تطوير 60 قرية كمرحلة اولى بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والبدء بقرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح فضلا عن تفعيل المبادرات الرئاسية لانقاذ اطفال الشوارع والاشخاص بلا مأوى وايداعهم بدور الايتام والرعاية الخاصة بهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم .

المحافظ يتفاعل مع شكاوي المواطنين بشكل مستمر

محافظ اسيوط يعلن تفاعله مع شكاوى وطلبات المواطنين من خلال لقاء المواطنين الدوري بالديوان العام على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بمركز خدمة المواطنين فضلًا عن نشر الاستجابة لشكواهم من خلال جروب مبادرة “أسيوط تستطيع” على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك لنشر استجابات شكاوى المواطنين التي تتلقاها المحافظة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول “إيجابي” أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء “16528” وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة( 01555525444 – 01555516528) كما يمكن تلقب البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.

تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بتكلفة 25 مليون جنيه

وفى قطاع السياحة اعلن المحافظ عن استكمال خطة تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة حيث يوجد محطتين : دير المحرق بالقوصية – دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة وتم اعتماد 25 مليون جنيه لتطوير وصيانة الطرق المؤدية لها وتوفير الخدمات اللازمة بالتنسيق مع وزارة النقل وتطوير وترميم قصر الكسان ليصبح متحفاً قومياً للمحافظة .