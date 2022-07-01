4.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب في البورصة الربع الثاني من 2022

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي “من مطلع ابريل لنهاية يونيو 2022″، ، بقيمة 4.3 مليار جنيه، بعد استحواذهم على 18.6% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 1.8 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات الربع الثاني وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 18% ليصل إلى 9225 نقطة، ومؤشر “ egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 9.9% إلى 1721 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12% إلى 2547 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 14.4%، ما يعادل 104 مليارات جنيه ، ليغلق عند 621.9 مليار جنيه.