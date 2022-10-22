4.3 مليار جنيه حصيلة التهرب الضريبي وسرقة الكهرباء.. جهود «الأمن الاقتصادي» خلال أسبوع (جراف)

سجلت حصيلة حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي، من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة وسرقة الكهرباء والدعم، ما قيمته 4 مليارات و318 مليونًا و67 ألفًا و994 جنيهًا.

التهرب الضريبي

وأوضحت وزارة الداخلية ، في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 2480 قضية بمجال التهرب الضريبي: (ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين) بمبالغ مالية بلغت 4 مليارات و191 مليونًا و346 ألفًا و70 جنيهًا قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,951,833 مليون جنيه.

وعن قضايا الأموال العامة، ضبطت 49 قضية بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 140 مليونًا و830 ألفًا و179 جنيهًا، أبرزها:

وضبطت 30 قضية بمجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات “محلية، أجنبية”، بما يعادل 45 مليونًا و705 آلاف و179 جنيهًا.

وبقضايا التيار الكهربائي، ضبطت 88233 قضية سرقة للكهرباء ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة 80 مليونًا و233 ألفًا و340 جنيهًا.

سرقة الدعم

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 29 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 5803 إسطوانة، وقدرت قيمة الغاز المدعم 783405 جنيهًا، 23 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1217385 لتر.

وضبطت 11300 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 3297٫921 طن عيني ومستندي، أبرزها: 393 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات بلغت 1677,489 طن، 419453 ألف عبوة غذائية متنوعة، 3514 قطعة، و69 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 95٫614 طن “سكر”، 16362عبوة “زيت طعام”.

وحررت 5055 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 198,370 طن دقيق بلدى “مستندى”، 18,130 طن دقيق بلدى “عينى”، 3000 رغيف بلدى مدعم، 656 بطاقة تموينية ذكية، ماكينة صرف خبز.

وضبط 116 قضية بمجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، بمضبوطات بلغت 1280,488 طن أرز شعير.

وكشفت 4 قضايا بمجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 39,060 طن، 7 طن دقيق أبيض “عينى”، 79500 عبوة سجائر.

وضبطت 130 قضية إستيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها: 3 طن أقماح، 104,514 طن “سكر، أسمدة” مدعمة، 16362 عبوة، وقضيتان بمجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء، بمضبوطات 8 أطنان “أسمنت”، 8 أطنان “حديد تسليح”.

وحررت 2880 قضية بمجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات 207,200 طن دقيق أبيض “عينى”، 457,415 طن سلع غذائية متنوعة، 72005 عبوة، 15000 متر أسلاك كابل، 13196 قطعة، 400 لتر زيوت سيارات، 240 قضية بمجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 93184 عبوة “سجائر”، 498 عبوة معسل.

قضايا النقل والمصنفات

وفي قضايا النقل والمواصلات، ضبطت 1731 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة، حيازة مواد مخدرة، وضبط تشكيل عصابي ضم 2 متهمين لارتكابهما واقعة اختلاس.

وعن قضايا المصنفات، ضبطت 451 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي: 293 قضية (خلالها ضبط واتخذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهي والكافيتريات تعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات، وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال “بلاي ستيشن” تستخدم إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص.

وضبطت 158 قضية بمجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 643050 تمثلت في مطبوعات تجارية “إستيكرات”، للعديد من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والأسمدة الزراعية وكتب دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وضبطت 643 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا: صيد مخالف، غزل مخالف، جوابي مخالفة، و1693 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و993 قضية بمجال حماية منافع الري والصرف، و168 قضية بمجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و179 قضية بمجال حماية الملاحة الداخلية، وكذا تأمين 1155 لنش سياحي.

جهود الأمن الاقتصادي

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال أسبوع: