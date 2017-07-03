4.2 مليار جنيه زيادة فى أقساط التأمين خلال 4 أشهر

87 % منها فى نشاط المسئوليات والممتلكات كتبت - مروة عبد النبى والشاذلى جمعة: أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، الصادر مساء الإثنين، تحقيق شركات التأمين 4.2 مليار جنيه، زيادة فى حجم أقساطها خلال 4 أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه



87 % منها فى نشاط المسئوليات والممتلكات

كتبت – مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

أظهر تقرير هيئة الرقابة المالية، الصادر مساء الإثنين، تحقيق شركات التأمين 4.2 مليار جنيه، زيادة فى حجم أقساطها خلال 4 أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بمعدل نمو 57.5%.

قال مصدر بقطاع التأمين لـ”المال”، إن قرار تحرير سعر الصرف الذى أصدره البنك المركزى المصرى فى 3 نوفمبر الماضى، دفع هيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، إلى مخاطبة عملاء “الممتلكات” عبر بيان، بضرورة إعادة تقييم أصولهم، المؤمن عليها تجنبًا لتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين.

وأكد أن ارتفاع مستوى وعى العملاء بأضرار التعويم على ممتلكاتهم، والتغيرات الكبيرة على القيمة الاستبدالية للأصول المؤمن عليها، سواء كانت سيارة أو مصنع، يترتب عليه انخفاض قيمة مبالغ التأمين المنصوص عليها فى الوثيقة، مقارنة بقيمة الأصل.

وأوضح أن استجابة العملاء لتلافى الآثار السلبية ألقى بظلاله على نتائج الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى، بارتفاع حجم أقساط التأمين للإصدارات الجديدة والمجددة بقطاع الممتلكات منفردًا بنسبة 87%، وحققت 4.3 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2016.

فى سياق متصل كشف تقرير الهيئة، أن قطاع التأمين حقق إجمالى تعويضات مسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المنصرم، تركزت بفرع تأمينات السيارات التكميلي بواقع 466 مليون جنيه، ثم فرع الطبى بقيمة 418 مليونًا، ثم الطيران بقيمة 324 مليونًا، وفى المركز الرابع الحريق بقيمة 165 مليون جنيه.





