4.2 مليار جنيه حجم تعاقدات بترومنت في 2022

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن أنشطة الصيانة الشاملة والدعم الفني للمشروعات البترولية والمشروعات المتخصصة تعد من أهم مناحي تطوير الأداء ورفع الكفاءة لقطاع البترول والغاز.

ولفت إلى الاستمرار في برامج التطوير لكيانات وأذرع القطاع المتخصصة في هذا المجال، ومنها شركة بترومنت ورفع كفاءة أصولها بما يساعد على سرعة تلبيتها لمتطلبات القطاع من هذه الأنشطة الفنية المتخصصة خاصة مع اتساع نطاق المشروعات البترولية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأثنى الوزير على ماتحقق من نتائج في ظل التحديات الحالية التي يشهدها العالم مؤكدا اهمية استثمار ماتمتلكه الشركة من خبرات متخصصة في مختلف مجالات العمل بالقطاع بما يدعم زيادة العقود وحجم تنمية اعمالها في السوقين الداخلي والخارجي وخاصه فى ظل وجود فرص كبيرة وتوسع في الأنشطة والمشروعات، وان زيادة رأسمال الشركة تسهم في اعطاد دفعة لتنمية الاعمال. ووجه الوزير بوضع خطة عمل لشركة بترومنت للتوسع خارج مصر بما يتلائم مع التحديات والمتغيرات الاقليمية والدولية.

ومن جانبه إستعرض المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترومنت النتائج التي حققتها في العام ٢٠٢٢، حيث بلغً حجم اجمالى حجم تعاقدات الشركة ما قيمته ٢ر٤ مليار جنيه مقابل ٧ر٣ مليار جنيه عن العام السابق ٢٠٢١ بنسبة زيادة قدرها ١٤٪؜ .

كما بلغت ايرادات الشركة ما نحو ٧١ر٣ مليار جنيه مقابل ١٢ر٣ مليار جنيه عن العام ٢٠٢١ بنسبة زيادة قدرها ١٩٪ ، وقد بلغ مجمل الربح عن العام ٢٠٢٢ نحو ٤١٢ مليون جنيه.

كما استعرض الخطة المستقبلية الطموحة التي تم اعدادها للنهوض بالشركة كونها احد اهم الاذرع الإستراتيجية لقطاع البترول للصيانة الشاملة والمشروعات المتخصصة، ولتكون بترومنت فى مصاف الشركات المصرية والعالمية في الاسواق الخارجية من خلال استغلال ما تتميز به الشركة من نقاط قوة.