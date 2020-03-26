%4.2 تراجعاً فى مبيعات العالم من المركبات خلال 2019

أشار تقرير رابطة مصنعى السيارات العالمية «OICA» إلى تراجع مبيعات السيارات- «ملاكى، أتوبيسات، شاحنات»-فى العالم خلال 2019، بنسبة تصل إلى %4.2 لتسجل 91 مليون مركبة، مقابل 95 مليونًا تم تسليمها خلال 2018.

قال التقرير المنشور على الموقع الرسمى لـ«OICA» إن الهبوط فى المبيعات العالمية للسيارات جاء نتيجة تراجع الطلب على السيارات الملاكى خلال العام الماضى.

أظهرت البيانات الصادرة أن مبيعات السيارات الملاكى تراجعت على مدار العام الماضى فى جميع دول العالم لتسجل 64 مليون سيارة، مقابل 69 مليون سيارة بيعت بالفعل خلال 2018، بهبوط %7.2.

ارتفعت مبيعات السيارات التجارية فى جميع دول العالم خلال 2019 بنسبة تصل إلى %3.8 لتسجل 27 مليون مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2018، بلغت 26 مليون وحدة.

تصدرت آسيا قائمة الأقاليم الأعلى مبيعًا للسيارات «الملاكى – التجارى» خلال العام الماضى بعد أن سلمت 44 مليون سيارة، مقابل 47.4 مليون وحدة مباعة خلال 2018.

حلت أمريكا الشمالية فى المركز الثانى فى قائمة القارات الأعلى مبيعًا للسيارات، بإجمالى 25.3 مليون سيارة مباعة خلال 2019، مقابل 21.1 مليون مركبة تم تسليمها فى 2018.

جاءت أوروبا فى المركز الثالث بالقائمة بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 20.8 مليون سيارة خلال العام الماضى، مقارنة بمبيعات 2018، التى سجلت 20.7 مليون وحدة.

فى المركز الرابع جاءت منطقة وسط وجنوب أمريكا، التى هبطت مبيعاتها من المركبات على مدار العام الماضى لتسجل 4.5 مليون سيارة، مقابل 4.6 مليون وحدة مباعة خلال 2018.

أما المركز الخامس، فجاء من نصيب قارة أقريقيا، التى هوت مبيعاتها من السيارات الملاكى والتجارى معًا خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى %5 لتسجل 1.17 مليون سيارة، مقابل 1.23 مليون وحدة تم بيعها خلال 2018.