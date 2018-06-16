4- 12جنيهًا تعريفة نقل الركاب الجديدة بين بورسعيد والمحافظات

أمانى العزازى أعلنت محافظة بورسعيد اليوم السبت تعريفة الأجرة الخاصة بنقل الركاب بين بورسعيد ومحافظات الجمهورية وذلك فى أعقاب إعلان وزارة البترول اليوم عن زيادة سعر البنزين وتطبيق الزيادات الجديدة بدءا من اليوم. وتراوحت الزيادات الجديدة بين أربعة و١٢ جنيها على سعر الأجرة السارية، وتصدرت الإسك

أمانى العزازى

أعلنت محافظة بورسعيد اليوم السبت تعريفة الأجرة الخاصة بنقل الركاب بين بورسعيد ومحافظات الجمهورية وذلك فى أعقاب إعلان وزارة البترول اليوم عن زيادة سعر البنزين وتطبيق الزيادات الجديدة بدءا من اليوم.

وتراوحت الزيادات الجديدة بين أربعة و١٢ جنيها على سعر الأجرة السارية، وتصدرت الإسكندرية المرتبة الأولى على محافظات الجمهورية من والى بورسعيد ،لترتفع الأجرة من ٤٦ جنيها الى ٥٨ جنيها ثم القاهرة من ٤١ جنيها الى ٥٠ جنيها، فيما ارتفعت أجرة الركوب من ١١ الى ١٥ جنيها بين دمياط وبورسعيد

وأعلنت المحافظه فى بيان لها تعريفة الأجرة الجديده لاحكام السيطرة على مواقف النقل بين المحافظات.



ومن المتوقع أن تشهد أجرة النقل الداخلى زيادة جديدة بعد رفع أسعار المحروقات التى بدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم ثانى أيام عيد الفطر المبارك.



