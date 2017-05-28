4.115 مليار جنيه انخفاضًا بدعم المزارعين وثبات تنمية الصعيد والصادرات

شهدت نفقات دعم المزارعين بالموازنة المالية الجديدة للعام المالى 2017 / 2018 انخفاضاً بنحو 4.115 مليار جنيه لتسجل 1.065 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5.180 مليار جنيها بالموازنة المالية الحالية.

فيما شهدت نفقاتدعم تنمية الصعيد بالموازنة الجديدة، بحسب البيان التحليلي المنشور على الموقع الإلكترونية لوزارة المالية، ثباتاً لتسجل 200 مليون جنيه وهو نفس الرقم بالموازنة الحالية، واستقر دعم تنشيط الصادرات ليسجل 2.6 مليار جنيه وهو نفس الدعم بالموازنة الحالية.

وأوضح البيان أن المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة تبلغ نحو تريليون و300 مليار جنيه، ومن المقرر بدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.

