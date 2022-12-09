4.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال نوفمبر

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 10907 شهادات جمركية خلال شهر نوفمبر 2022 وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد مليار و 95 مليونا و 392 ألف جنيه ، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و 595 مليونا و 14 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 377 مليونا و 938 ألفا و 885 جنيها .

وخلال شهر نوفمبر 2022 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3392 بیانا جمركيا تحت نظم المختلفة (نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 13 مليارا و 626 مليونا و 456 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس خلال نوفمبر الماضى بنحو 4 ملايين و 64 ألف جنيه، وبلغت حصيلة مزاد المهمل خلال نفس الفترة 3 ملايين 161 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 38 مليونا و 68 ألف جنيه .

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال شهر نوفمبر 2022 حوالي 4 مليارات و 113 مليون و 640 ألف جنيه .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين .