%4.1 ارتفاعا في عجز الميزان التجاري لشهر أبريل 2018

المال ـ خاص: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.32 مليــار دولار خلال شهر أبريل 2018 مقابل 3.19 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.1٪.وارتفعت قي

المال ـ خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أبريل 2018 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.32 مليــار دولار خلال شهر أبريل 2018 مقابل 3.19 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 4.1٪.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 3.7٪ حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهر أبريل 2018 مقابل 2.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (برتقال طازج بنسبه 27.9 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 2.0٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 101.2٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 14.7٪)

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (البترول الخام بنسبة 15.2٪، بطاطس بنسبة 28.2٪، أثاث بنسبة 4.6٪، أسمدة بنسبة 62.1٪​.

ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 3.9٪ حيث بلغـت 5.58 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2018 مقابل 5.37 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 66.8٪، لدائن بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 17.5٪، سيارات ركوب بنسبة 127.1٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 33.4٪).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 44.5٪, منتجات البترول بنسبة 49.7 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.0٪، أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبــة 30.6 ٪).