اقتصاد وأسواق

4 وزراء يكرمون 9 شركات الأعلى مبيعا في مبادرة «ما يغلاش عليك»

من بينها التوحيد والنور والعربي للأجهزة الكهربائية
منى عبدالباري 11:39 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 11:39 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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يكرم وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم، ٩ تجار حققوا أعلى مبيعات في المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي ستنتهي فى ٢٦ أكتوبر المقبل.

وتستهدف المبادرة التي جاءت بتوجيهات رئاسية تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتشجيع المنتج المحلي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية.

من بينها التوحيد والنور والعربي للأجهزة الكهربائية

وسيتم تكريم شركات مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية.

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وأيضا شركة التوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية. وسيتم منح الشركت الفائزة درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري.

وزير المالية: الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تمد يد التعاون والبناء للقطاع الخاص، وتسعى لإتاحة مساحة أكبر له في المشروعات التنموية؛ لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» تُعد إحدى النماذج الفعَّالة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تستهدف زيادة الطلب على المنتج المحلي ورفع معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين .

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ولفت إلى أن المبادرة تتيح ٦٥ ألف سلعة معمرة وغير معمرة من خلال ١٦٣١ منفذ بيع على مستوى الجمهورية بخصومات تصل إلى ٢٠٪، إضافة إلى خصم ١٠٪ لأصحاب البطاقات التموينية إذا كانت الخصومات المقررة على السلعة من التجار والمصنعين أقل أو تساوي ١٥٪، وخصم ١٤٪ بدلًا من ١٠٪ إذا كانت التخفيضات المحددة من التجار والمصنعين أكثر من ١٥٪ وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الخصومات الإضافية الممنوحة لأصحاب البطاقات التموينية.

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ودعا الوزير المواطنين للإسراع في الاستفادة من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة في إطار المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» قبل نهايتها في ٢٦ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى حرص الحكومة على تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية أثناء زيارتهم لمنافذ البيع للشراء أو ارتيادهم للمنصة الإلكترونية للشراء «أون لاين».

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بقلم منى عبدالباري

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