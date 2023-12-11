4 وزراء يفتتحون معرض «فوود أفريكا» بمشاركة 900 عارض محلى ودولى

يفتتح 4 وزراء غدًا فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود أفريكا، وهم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

وتستمر فعاليات المعرض مدة 3 أيام خلال الفترة من 12 الي 14 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وذلك بمشاركة اكثر من 900 شركة تمثل 32 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى.

ومن ابرز الدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا وتونس والأردن .

ويضم المعرض 13 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف المعرض لهذا العام، مع عقد 15 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف.

ويشارك فى الفعاليات عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى.