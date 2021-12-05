4 وزراء يفتتحون مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع اليوم

ينطلق اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع The 7th CEOs Thoughts 2021 الذى تنظمه شركة «المال جى تى إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى»، فى فندق النايل ريتز كارلتون فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويبدأ اليوم الأول بكلمة لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى حين يفتتح فاعليات اليوم الثانى كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ويشهد المؤتمر مقابلتين مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى. محمد معيط، وزير المالية

ويضم المؤتمر ست جلسات عن القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمال والمصرفيين والاقتصاديين والمسئولين الرسميين.

الجلسة الأولى ستكون بعنوان “الأصول المالية فرس الرهان فى الأزمة العالمية” ويتحدث فيها باسل الحينى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، ووائل زيادة، شريك ومدير تنفيذى لشركة زيلا كابيتال، وخليل البواب، الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال، وخالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بالإضافة إلى أحمد عطا، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مقابلتين مع كريم عوض، الرئيس التنفيذى لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، وإبراهيم سرحان، رئيس مجموعة إى فايناس للاستثمارات المالية والرقمية. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ويتمحور النقاش فى الجلسة الثانية حول «دور مبادرات البنك المركزى فى مواجهة أزمة التضخم العالمية وتعزيز الاقتصاد المصرى» وشريف سامى، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الأول، وأشرف القاضى.

وفى ختام اليوم الأول ستتناول الجلسة الثالثة بشكل تفصيلى «مدى استعداد قطاع التأمين لاختبار ضغوط التضخم وكيف سيتجاوز تأثيراته»؟ فى حضورعمر جودة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين، وعبير حلمى، العضو المنتدب لشركة الوفاء لتأمينات الحياة، وخالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وأحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، وحسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، وبجانبهم محمد مصطفى عبد الرسول – العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلى.

وعن «الجاذبية الساطعة» لقطاع التكنولوجيا المالية فى ظل الضغوط التضخمية ينطلق اليوم الثانى للمؤتمر، بمشاركة حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، وأحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، ووليد حسونة، الرئيس التنفيذى لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس، وشريف البحيرى، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمى، إلى جانب أشرف صبرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى

وسيشارك كل من وليد زكى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بايونيرز للتنمية العقارية، وحازم بدران، الرئيس التنفيذى المشارك لشركة بالم هيلز للتعمير، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى، والمهندس هشام الدناصورى، الرئيس التنفيذى لشركة جميرا إيجيبت للتنمية العقارية، وهشام موسى، العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، ومحمد جلال، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، فى الجلسة التالية التى تنعقد تحت عنوان «التضخم صداع مزمن للعقار».

وتنتهى فاعليات المؤتمر بحلقة نقاشية عن «الاستثمار أثناء الركود»، وتبحث الفرص والتحديات التى تواجه الشركات فى ظل التغييرات التى يشهدها العالم، ويتحدث فيها سامح جبرة، الرئيس التنفيذى لشركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية، وإسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر، ومحمود الفقى، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، وسعد أبو المعاطى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة.