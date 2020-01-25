4 وزراء في بورسعيد غدا لتفقد وافتتاح عدة مشروعات خدمية

أنهت محافظة بورسعيد الاستعدادات النهائية لاستقبال وزراء الرياضة والبترول والنقل والصحة، غدا الأحد ضمن جولة تفقدية وافتتاح عدة مشروعات بالمدينة.







وتشمل الجولة الوزارية وحدة صحة أسرة الحى الإماراتى، والتى تم إنشاؤها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لتقدم الرعاية وكافة الخدمات الصحية للمواطنين بالحى الإماراتى.

وأيضا افتتاح مركز شباب الشيخ زايد الذي يقع على مساحة ٤٧٤٧ متر مربع بتكلفة تزيد عن ٢٠ مليون جنيه بمنحة مجتمعية من شركة ايني الإيطالية التي تدير مشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز بمنطقة غرب بورسعيد.

يضم المركز مكتبة رقمية ومعمل حاسب آلى ووحدة للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى ملاعب ونادي اجتماعي .

فيما يفتتح وزير البترول محطة الغاز الجديدة بحى المناخ، والتي أقامتها شركة إيني بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع شركة غاز تك إحدى شركات قطاع البترول.



جولة تفقدية بالحي الإماراتي

وكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد قد قام اليوم السبت ، بجولة تفقدية بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، وعبد العظيم رمضان ، السكرتير العام المساعد لمتابعة موقف المشروعات التى يتم افتتاحها غدا.

شملت الجولة تفقد مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى، للتأكد من جاهزية كافة أقسام المركز للافتتاح، حيث أشاد المحافظ بكفاءة ومستوى مركز الشباب الذى يوفر كافة الأنشطة على أعلى مستوى لسكان الحى الإماراتى .

كما أجرى اللواء عادل الغضبان جولة، مؤكدا أن الوحدة الصحية ومركز الشباب ، تم تنفيذهما على أعلى درجة من الجودة لتقديم خدمات متميزة لأهالى الحى الإماراتى ، وتماشيا مع سلسلة المشروعات الخدمية والتنموية التى تشهدها المحافظة ، ومن المقرر أن يتم افتتاح الوحدة الصحية ومركز الشباب غدا .

وأشاد الغضبان ، بمحطة الغاز الجديدة بحى المناخ، والتى تم تصميمها على أعلى مستوى ، وتوفر احتياجات المواطنين فى هذا المجال.

وأكد أهمية المشاركة الاجتماعية والتعاون بين المحافظة ومختلف المؤسسات لإقامة مشروعات خدمية ذات طابع متميز تلبى احتياجات المواطن.

وأعلن محافظ بورسعيد بدء تنفيذ مخطط تطوير شارع الشاحنات أول فبراير المقبل بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء والذي يعد أحد أهم الشوارع البديلة الموازية للشارع الرئيسي محمد على والذي يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار .

وأوضح، ان تطوير شارع الشاحنات يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مختلف الطرق داخل المدينة تماشيا مع كافة الإنجازات على أرض المحافظة ، والذى يعد نقلة نوعية لمدينة بورسعيد وتطوير مداخلها الجنوبي وربطها بمحور ٣٠ يونيو.

وأكد أن الشارع سيكون فى اتجاهين ، وكل اتجاه أربع طرق وسيتم مراعاة إضاءة الشارع بأعمدة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق .