4 نوفمبر.. محاكمة مستشار وزير المالية وآخرين

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة، بجلسة 4 نوفمبر المقبل؛ للاطلاع والمرافعة، وتنفيذ طلبات الدفاع. كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الد

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة، بجلسة 4 نوفمبر المقبل؛ للاطلاع والمرافعة، وتنفيذ طلبات الدفاع.





كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد وجهت لمستشار وزير المالية تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف.



تضمّن قرار الإحالة أن القضية تضم المتهم “طارق. ف” مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و”محمود. ا” رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و”أمل. ع” مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و”الناصر. ج” محاسب.

كان النائب العام قد أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقّي ومنح رشوة.