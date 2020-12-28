اتصالات وتكنولوجيا

%4 نموًا فى مبيعات هواتف المحمول بمصر

خلال 10 شهور
أحمد عوض 9:57 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 9:57 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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سجلت مبيعات سوق الهواتف المحمولة فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى نموًا بنسبة %4 إلى نحو 12 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 11.5 مليون جهاز بقيمة 1.9 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

 وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» تصدرت شركة «سامسونج» الكورية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية بلغت %25 خلال تلك الفترة.

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 وجاءت العلامة الصينية «أوبو» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %22.9 من إجمالى القطاع، تبعتها «هواوى» الصينية فى المركز الثالث بحصة %12.9.

وحصدت «ريلمى» الصينية المرتبة الرابعة بحصة سوقية %10.4 وأعقبتها «ريدمى» الصينية فى المركز الخامس بحصة %9.7 من إجمالى مبيعات الهواتف فى مصر.

 وحلت «إنفينيكس» الصينية فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى هواتف المحمول بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %8.5 خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى.

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وتوزعت باقى الحصص السوقية على الماركات التجارية الأخرى المطروحة فى السوق المحلية بنسبة إجمالية %10.6.

 وقال أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «أفينير تيليكوم»  المالكة للعلامة التجارية «أنرجايزر» فى منطقة شمال أفريقيا والسعودية ، إن كل التوقعات ترجح نمو مبيعات سوق هواتف المحمول فى مصر إلى 1.5 مليون وحدة شهريًا خلال الأشهر المقبلة، مقارنة مع نحو مليون جهاز حاليًا.

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 وأضاف لـ«المال» أن إقبال أغلب شركات الهواتف على طرح موديلات جديدة يسهم فى تعزيز عمليات الإحلال والاستبدال من جانب العملاء تزامنًا مع توافر هواتف أحدث وبأسعار تنافسية.

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بقلم أحمد عوض

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