4 نصائح من «حماية المستهلك» قبل شراء كعك العيد.. و«الجهاز»: حملات مكثفة بالتعاون مع سلامة الغذاء على المصانع

حرص جهاز حماية المستهلك على توعية المواطنين بشأن شراء كعك العيد من المحال التجارية المخصصة لبيعه من خلال توجيه عدة إرشادات لتوعية المستهلكين قبل عملية الشراء حرصًا منه على سلامة وصحة المواطنين.

يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

ونشر جهاز حماية المستهلك نشرة توعوية لتوعية المواطنين قبل الإقبال على شراء كعك العيد من المحال التجارية بالإضافة إلى الاتصال بالجهاز في حالة عدم وجود تواريخ الصلاحية أو ظهور روائح كريهة على المنتجات المعروضة للمواطنين في المحال والسلاسل التجارية التي تقوم ببيع الكعك.

وتنشر «المال» في السطور التالية أبرز النصائح التي نشرها الجهاز لتوعية المواطنين قبل عملية الشراء وهي كالأتي:

عدم شراء الكعك من الباعة الجائلين.

ضرورة شراء الكعك من أماكن موثوق فيها ومعتمدة لبيع الحلويات وتصنيع الكعك .

التأكد من طباعة اسم المحل وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على علبة الكعك .

التأكد من خلو الكعك من الروائح غير المقبولة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كعك العيد في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبوع المقبل بجودة عالية وبتخفيضات تصل إلى 30% لتلبية احتياجات المواطنين في إطار الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

«مصادر»: حملات مشتركة مع «سلامة الغذاء» على المصانع غير المرخصة

في السياق ذاته، أكد مصدر مسئول داخل جهاز حماية المستهلك، أن تلك النصائح على جهاز حماية المستهلك نشرها كل عام على حسب المناسبة المتعلقة بالسلع الغذائية لتوعية المواطنين بعملية شراء المنتجات السليمة والصحية والآمنة، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بشن حملات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء للتأكد من طرح أصناف الكعك بطريقة آمنة وبصحة المستهلكين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الجهاز يقوم بنشر تلك النصائح لتوعية المواطنين من بعض المصانع الغير مرخصة والتي تقوم بطرح أصناف من كعك العيد مصنعة بطريقة غير صحية تؤثر على صحتهم، لافتا إلى أن الجهاز يقوم بتوعية المواطنين بضرورة الشراء من أماكن معلومة حرصا على صحتهم وإمكانية الوصول إلى هذه الأماكن في حال حدوث أي مضاعفات.

وأشارت إلى أنه في حال الشراء من الباعة الجائلين لا يمكن التوصل إليهم في حال وجود أي ضرر أو شكوى متعلقة بالمنتج، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بمتابعة كل المنتجات المتعلقة بالعيد أبرزها الكعك والشوكولاتة والبلح والسوداني وغيرها من السلع التي يقبل عليها المواطنين في تلك المناسبة.

يشار إلى أنه سيتم طرح كيلو «الكعك السادة» بسعر 75 جنيها، وكيلو «الكعك بالمكسرات» بسعر 95 جنيها، وكيلو «الكعك بالملبن» بسعر 75جنيها، كما سيتم طرح كيلو «البيتى فور» بسعر 105 جنيهات، وكيلو «الغريبة» بسعر 105 جنيهات.

وسيتم طرح كيلو بسكويت «النشادر» بسعر 70 جنيها، وكيلو «بسكويت لوكس» بسعر 80 جنيها، بالإضافة إلى طرح «علب مشكلة» زنة 2 كيلو بسعر 160 جنيها، وعلبة مشكلة زنة 2.5 كيلو بسعر 240 جنيها، إضافة إلى علبة زنة 3 كيلو فاخر بسعر 280 جنيها.