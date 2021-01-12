4 من أسرة واحدة لغز قتل «مسنة»: دبرنا لسرقة أموال لم نجدها فأخذنا «ذهبها»

متهمة كانت تقضي طلبات الضحية، وعندما علمت بتركها شقتها نظير أموال خططت مع زوجها وأشقاؤه في تنفيذ جريمة القتل.

دبرت ربة منزل مع زوجها وأشقاؤه جريمة قتل سيدة مسنة داخل مسكنها في محافظة المنوفية، بعدما علمت المتهمة الأولى بوجود مبلغ مالي لدي الضحية نظير اتفاقها على بيع شقتها، فاختمرت في ذهنها تنفيذ الجريمة عن طريق استغلال عملها لقضاء احتياجات المجني عليها، ثم توثيقها وخنقها.

جثمان مسنة موثقة داخل شقتها

بدأ البحث عن الجناة، بعدما تلقى قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل “مسنة”، بالشقة محل سكنها موثوقة اليدين والقدمين، ولا توجد بها إصابات ظاهرية وبعثرة محتويات الغرفة وسلامة منافذ الشقة.

وتشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، لكشف ملابسات الحادث والوصول الجناة.

الجناة من أسرة واحدة

وتوصلت جهود فريق المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص: “ربة منزل، وزوجها، وشقيق زوجها، ونجل شقيقتهما” -يوجد لهم معلومات جنائية- واختبائهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفتهم أجهزة الأمن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأسفرت جهود الأمن عن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم جريمة قتل السيدة.

متهمة: كنت أقضي طلباتها.. وعلمت باتفاقها على ترك الشقة نظير أموال

وقالت المتهمة الأولى إنه نظرًا لسابقة ترددها على المجني عليها لقضاء احتياجاتها، وعلمها باتفاقها مع مالك العقار سكنها على ترك شقتها نظير مبلغ مالي، فعقدت العزم على سرقتها.

وأضافت أنه في سبيل تنفيذ مخططها، اتفقت مع باقي المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجني عليها لأموالها.

وأوضحت المتهمة، أن باقي المتهمين بتاريخ الواقعة توجهوا إلى العقار محل الجريمة، وصعد اثنين من المتهمين للشقة سكنها، وانتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق.

خطة قتل

ولفتت إلى أنهما طرقا على باب الشقة مدعيان إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها، وعقب فتحها الباب دخلوا الشقة وأوثقاها، وخنقها المتهم الثاني حتى أودى بحياتها.

وأشار المتهمون إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وجدوه، ومصوغاتها الذهبية، وتبين لهم عدم تحصلها على المبلغ المالي المُشار إليه.

وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المستولي عليه، وبإرشادهم ضبط المسروقات المستولي عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وعرض المتهمون على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.