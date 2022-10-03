4 مليارات دولار صادرات «الصناعات الهندسية» المستهدفة بنهاية العام

توقع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية زيادة صادرات القطاع بنسبة %20 لتسجل نحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الحالى، مقابل 3.389 مليار فى 31 ديسمبر 2021.

وقال – فى تصريحات لـ «المال» على هامش انطلاق معرض «هاتس» للصناعات الهندسية – إن القطاع كان يستطيع تحقيق أرقام أكبر من ذلك لكن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الحالية حالت دون ذلك، لكنه فى الوقت نفسه يأمل زيادات كبيرة خلال العام المقبل.

وأكد أن صادرات القطاع ارتفعت بنسبة %24 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى لتسجل 2.44 مليار دولار مقابل 1.96 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأضاف أن أهم الدول التى تستقبل الصادرات الهندسية المصرية خلال العام الحالى تضم ( المملكة المتحدة – فرنسا – التشيك – إسبانيا– إيطاليا – مالطا – هولندا – السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن –لبنان – الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا – تونس – غانا.

الصياد: 80 مشترياً دولياً يشاركون فى بعثة هاتس ولقاءات ثنائية مع 35 شركة مصرية

وشدد على ضرورة تقديم الحكومة جميع أشكال الدعم والمساندة للقطاعات التصديرية ككل؛ لافتا إلى أهمية صرف المستحقات التصديرية فى فترة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديم مستندات الشحن، وسرعة تيسير استيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لقطاع الصناعات الهندسية، وإزالة أى عقبات من شأنها عرقلة التصدير.

وفيما يخص انطلاق معرض وبعثة «HATS» للصناعات الهندسية بمشاركة 80 مشتريا دوليا من 22 دولة، أمس، قال «الصياد» إن النسخة الرابعة من بعثة «هاتس» تأتى فى ظل ظروف صعبة على حركة التجارة نتيجة الأحداث العالمية وموجات التضخم والحرب الأوكرانية الروسية، إذ يعتبر «هاتس” فرصة ملائمة لزيادة صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مشيرا إلى أن النسخ الثلاث الماضية من البعثة ساهمت فى تحقيق زيادة ملحوظة فى الصادرات للقطاعات المشاركة.

وكشف «الصياد» عن عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين 35 شركة مصرية والمشترين الدوليين المشاركين فى «HATS» كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمصانع الهندسية لتعريف المشترين بالإمكانيات الصناعية الهندسية والتطورات الكبيرة فى الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.

مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية

وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه تم تشكيل فريق عمل متكامل من المجلس لمتابعة الاتفاقات التى تجرى داخل «هاتس»، وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، كما يتم توفير خدمات الترجمة الفورية للشركات المشاركة تسهيلا على الجميع للاتفاق على العقود التصديرية.

وأضافت أن بعثة «هاتس» أحد أهم الفاعليات التى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية سنويا بهدف مساعدة المصدرين المصريين المتخصصين فى قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات مطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التى يجرى تحقيقها للعام الثانى رغم الأحداث العالمية.