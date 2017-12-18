4 مليارات جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك خلال سبتمبر

سيد بدر: رفعت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي رؤوس أموالها لنحو 9.4 مليارات جنيه خلال سبتمبر الماضي لتسجل نحو 141.3 مليار جنيه مقابل 131.86 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه . وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي تراجع احتياطيات البنوك لتسجل 174.1…

سيد بدر:

رفعت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي رؤوس أموالها لنحو 9.4 مليارات جنيه خلال سبتمبر الماضي لتسجل نحو 141.3 مليار جنيه مقابل 131.86 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه .

وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزي تراجع احتياطيات البنوك لتسجل 174.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 181.84 مليار جنيه بنهاية أغسطس، بانخفاض 7.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت المخصصات بقدر طفيف لتصل إلى 109.499 مليار جنيه مقابل 109.383 مليار جنيه .

وسجل المركز المالي الإجمالي بالبنوك 4.688 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.586 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه، بزيادة 101.9 مليار جنيه .