4 مليارات جنيه حجم تمويل العربي الإفريقي لسوديك في 3 سنوات

المال ـ خاص: قال عمر الحموى، رئيس القطاع المالى بشركة لـ«سوديك» إن إجمالى التمويل المرتب لمجموعة شركات «سوديك» من خلال البنك العربى الأفريقى الدولى، وصل إلي ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس ثقة البنك فى أداء المجموعة ويعزز الع

المال ـ خاص:

قال عمر الحموى، رئيس القطاع المالى بشركة لـ«سوديك» إن إجمالى التمويل المرتب لمجموعة شركات «سوديك» من خلال البنك العربى الأفريقى الدولى، وصل إلي ما يقرب من 4 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس ثقة البنك فى أداء المجموعة ويعزز العلاقة الإستراتيجية طويلة الأجل بين الجانبين.

وقد أعلنت شركة «سوريل» للاستثمار العقارى، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، عن توقيعها على عقد اتعديل اتفاق التسهيل الائتمانى الذى تم توقيعه من قبل مع البنك العربى الأفريقى الدولى خلال عام 2014، لزيادة مبلغ التسهيل إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 450 مليونا.

وأضاف «الحموى» أن الثقة التى تحصل عليها «سوديك» من كبار البنوك والمؤسسات المالية فى مصر، تعكس مصداقية الشركة كواحدة من كبريات شركات التطوير العقاري فى مصر، مع إبراز قوة مركزها المالى.

وأشار إلى أن التسهيل يستخدم فى استكمال تنفيذ خطة التنمية الخاصة بمشروع «فيليت» للتوافق مع رؤية الشركة الجديدة لتطوير منطقة العمارات بالمشروع « سكاى كوندوز»، بالإضافة إلى إقامة منطقة «تاون سنتر» والتى تمثل المنطقة التجارية بالمشروع.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق أول مرحلة من مشروع «فيليت» فى ديسمبر 2014، بعد 6 أشهر فقط من استحواذ الشركة على قطعة الأرض بمساحة 301 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد تم طرح منطقة الفيلات بالكامل إذ تم التعاقد على جميع وحدات المراحل الخمس المطروحة، ومن المتوقع البدء فى تسليمها أوائل 2018.