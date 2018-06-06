4 مليارات جنيه تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبى

مها أبوودنكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 4 مليارات جنيه جراء رفع قيمة الشريحة الضريبية المعفاة فى قانون ضريبة الدخل للفرد من 7200 جنيه إلى 8000.وكانت وزارة المالية قد تقدمت قبل أيام قليلة بتعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل، يقضى برفع قيمة الشريحة الم

مها أبوودن

كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل نحو 4 مليارات جنيه جراء رفع قيمة الشريحة الضريبية المعفاة فى قانون ضريبة الدخل للفرد من 7200 جنيه إلى 8000.

وكانت وزارة المالية قد تقدمت قبل أيام قليلة بتعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل، يقضى برفع قيمة الشريحة المعفاة سنويا من دخل الأفراد من الضرائب من 7200 جنيه إلى 8000، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الشريحة الجديدة 1 يوليو المقبل.

وتطبق مصلحة الضرائب حالياً ٥ شرائح ضريبية على دخول الأفراد تشمل أولا : الشريحة المعفاة بقيمة 7200 جنيه، ثانيا : الشريحة التى يقع دخلها بين 7201 جنيه حتى 30 ألفا وتخضع لسعر ضريبة %10، وثالثا : الشريحة بين 30001 جنيه إلى 45 ألفا وتخضع لسعر ضريبة %15، رابعا : الشريحة الواقعة بين 45001 جنيه إلى 200 ألف، وتخضع لسعر ضريبة %20، خامسا : الشريحة التى تزيد دخولها السنوية عن 200 ألف جنيه وتخضع لسعر ضريبة %22.5.

يذكر أن الموظفين يتمتعون بإعفاء إضافى يسمى بالإعفاء الشخصى، قيمته 7 آلاف جنيه، تضاف إلى قيمة الشريحة المعفاة ويتم خصمها بالكامل من وعائهم الضريبى.

وقال أشرف عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ATC»، للمحاسبة، إنه نرحب بأى رفع فى الشريحة المعفاة من الضريبة فى ظل ظروف ارتفاع الأسعار حاليا، مشيرا إلى أن الرفع هذه المرة لا يتناسب مع تدنى الدخول، فى مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم أنه تخطى للمرة الأولى قيمة الحد الأدنى لدخول الموظفين، بعد جمع قيمة الشريحة المعفاة مع قيمة الإعفاء الشخصى للموظف لتبلغ قيمة شريحته المخصومة سنويا 15 ألف جنيه، أى 1250 جنيها شهريا.

وتابع : «كان يتوجب رفع قيمة الشريحة المعفاة للموظفين إلى 18 ألف جنيه سنويا أى إعفاء 1500 جنيه شهريا من مرتب الموظف، مع إعادة النظر فى الشرائح الضريبية الأخرى، لا سيما الشريحة الوسطى وتحريكها لتشمل كل الدخول الواقعة بين 8 آلاف و60 ألف جنيه سنويا، حتى تخضع بنسبة لـ%10 ضريبة فقط».

ووصف شريحة الدخل البالغة 60 ألف جنيه سنوياً للفرد بالمحدود، والذى تجب مراعاته من الناحية الاجتماعية، ففى ظل ارتفاع الأسعار أكبر راتب 5000 جنيه شهريًا يدخل فى نطاق شريحة محدودى الدخل الطبقة المتوسطة.

وقال إن تعديلات قانون الضرائب لم تعكس هذه المرة مفهوم العدالة الاجتماعية مثلما فعلت تعديلات العام الجارى، فقد حظيت تعديلات العام الحالى بفكر ضريبى متميز يطبق لأول مرة، وهو مفهوم الخصم الضريبى المتدرج الذى يقل كلما زادت شريحة الدخل، ولكن زيادة قيمة الشريحة المعفاة فقط تستفيد منه كل شرائح الدخل حتى أصحاب الملايين.

ومعروف أن التعديلات التشريعية التى تمت على شرائح الدخل خلال العام المالى الجارى، شملت رفع قيمة الشريحة المعفاة من 6500 – 7200 جنيه، مع إجراء خصم ضريبى بين %80 إلى %5، متناقصة كلما زادت شريحة الدخل.

ويستهدف مشروع موازنة العام المالى المقبل (2018/2019)، تحصيل ضرائب بقيمة 770.2 مليار جنيه، مقابل حصيلة بقيمة 603.9 مليار خلال العام المالى الجارى.

وتبلغ قيمة ضرائب المرتبات المتوقعة نحو 49.9 مليار جنيه، مقابل 37.3 مليار العام الجارى، وتبلغ قيمة حصيلة ضريبة الدخل عدا المرتبات نحو 31.8 مليار جنيه، مقابل 25.3 مليار العام الحالى.

