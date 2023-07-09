4 مليارات جنيه إجمالي الجمارك المحصلة «بالسويس» في يونيو





أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول عدد 10850 شهادة جمركية خلال شهر يونيو 2023 وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائيه وأجهزه الإستقبال والبلاستيك ومنتجات بتروليه وغيرها،بإجمالي رسوم وضرائب جمركية تصل إلي 4 مليارات و133 مليون جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 894 مليون و 702 ألف و 620 جنيها بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2مليار و 679 مليون و 903 ألف و 116 جنيها .

بينما الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 500 مليون و6 آلاف و123جنيها ، وخلال شهر يونيو 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 3031 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 9 مليار و 535 مليون و 635 ألف 913 جنيها، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها رمال طبيعيه وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس خلال يونيو 2023 بقيمة 19مليون و 636 ألف و 866 جنيها.

وتم تحصيل رسوم مزادات من الإدارة العامة للمهمل بقيمة مليون و 695 ألف و 200جنيها عن شهر مايو 2023 و تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 37 مليون و 681 ألف و 306 جنيهات.

وقامت الإدارة العامة للترانزيت بالإفراج عن 438 شهادات وطلبات إرسال و 1063 حاوية وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم 4 مليارات 133مليون و625 ألف و 231 جنيها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصا من الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك علي سرعة الإنجاز و أداء العمل بالإدارات الجمركية و تقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين.