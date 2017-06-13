4 ملفات على مائدة اجتماع رئيس الوزراء مع مصيلحي والبنا

محمد مجدي والصاوي أحمد:علمت "المال" من مصادر حكومية أن الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أمس، بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، وكل من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يناقش 4 ملفات مهمة. وأكدت المصادر التي

محمد مجدي والصاوي أحمد:

علمت “المال” من مصادر حكومية أن الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء أمس، بين المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، وكل من الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يناقش 4 ملفات مهمة.



وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمائها لـ”المال”، أن الاجتماع ناقش استعدادت وزارتي التموين والزراعة لموسم الأرز الجديد، إضافة للشروط التي سيتم الإعلان عنها لاستلامه من الفلاحين والذي سيبدأ شهر أغسطس القادم.



يشار إلي أن موسم الأرز يبدأ في شهري مارس وإبريل ويتم الحصاد في شهر يوليو، بينما يتم التسويق والتوريد للحكومة والقطاع الخاص في شهر أغسطس.



وكانت وزارة الري، قد حددت مساحة الأرز بنحو 700 ألف فدان، إلا أن ما تم زراعته يتراوح بين 1.5، و2 مليون فدان، فى المحافظات أهمها الشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والبحيرة.

وقالت المصادر، إنه سيتم مناقشة أفضل الأسعار التي سيتم من خلالها شراء الأرز من المزارعين، مشددين على تلافي ما حدث خلال الموسم الماضي، والذي أدي إلي حدوث أزمة في توريد الأرز مما سبب في عجز 100% في الحصص التموينية.



يذكر أن الحكومة عرضت 3 آلاف جنيه لشراء الطن الواحد من الأرز الشعير، والذي قابله الفلاحون والتجار بالرفض، مطالبين بيع الطن الواحد بـ4 آلاف.



وتابعت المصادر أن الملف الثانى تضمن مناقشة ما تم إنجازه في توريدات القمح المحلي خلال الموسم الجاري، والذي يتم حصاده واستلام ما يتم توريده من المزارعين الراغبين في بيع القمح للحكومة، وهو ما أسفر عن توريد ما يقرب من 3.5 مليون حتي الآن من الفلاحين.



وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بحث ملف الثروة الداجنة، والثروة الحيوانية مع وزيري الزراعة والتموين “الملف الثالث”، وبحث آليات المحافظة على الأسعار، وذلك في المنافذ الحكومية التي يتم فيها طرح اللحوم والدواجن للمستهلكين.



من جهته، أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن رئيس مجلس الوزراء، بحث أيضا مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، توفير السلع خلال عيد الفطر المقبل؛ للتيسير علي المواطنين.

وأكد عبد الدايم أن وزارة الزراعة تطرح السلع المختلفة بتخفيضات تصل لـ25 %، مقارنة بالسوق الخارجية، مؤكدا أنه سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والبقوليات سواء من إنتاج الوزارة أو مستوردة في منافذ الوزارة المتنقلة والثابتة.