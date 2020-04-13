4 مصانع بدمياط تجدد منح إجازة مدفوعة الأجر لموظفيها

جددت 4 مصانع بمدينة دمياط الجديدة منح إجازة مدفوعة الأجر لموظفيها لمدة أسبوعين آخرين، بعد تجديد الحكومة لقرار حظر التحرك على الطرق، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول…

جددت 4 مصانع بمدينة دمياط الجديدة منح إجازة مدفوعة الأجر لموظفيها لمدة أسبوعين آخرين، بعد تجديد الحكومة لقرار حظر التحرك على الطرق، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

تضم «عسل» و«مصر إيطاليا» و«ريما إيجيبتو» و«البهائى للأثاث»

وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، إن المصانع التى جددت الإجازة وأوقفت الإنتاج هى “عسل للأثاث، ومصر إيطاليا للصناعات الغذائية، وريما إيجيبتو، والبهائى للأثاث”.

وأوضح أن باقى مصانع دمياط الجديدة البالغة 600 منشأة واصلت الإنتاج عن طريق تخفيف عدد العمالة عن طريق التناوب وإعطاء إجازات منها جزء مدفوع وآخر غير مدفوع، مع استخدام مواد التطهير والتعقيم خوفًا من إصابة أحد.