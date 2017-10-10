4 مشكلات تهدد الإقبال على الفيوم الجديدة

❐ المواطنون: الخدمة العلاجية والأمن والمحال التجارية والمواصلات غائبة

❐ رئيس الجهاز: المديرية رفضت توفير كوادر طبية لتشغيل الوحدة الصحية

❐ تعاقدنا مع 4 سيارات لنقل الركاب بـ20 ألف جنيه شهريًا

محمود زكى

فى جولة أجرتها «المال» بمدينة الفيوم الجديدة، التى طالما كانت حلماً لأبناء الفيوم، للوقوف على المشروعات التي تشهدها في جميع القطاعات، وتحدثنا مع قاطنى الأحياء الثلاثة بالمدينة للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجههم.

ويقول أحمد محمد، إن الفيوم الجديدة شهدت نقلة سواء على صعيد المشروعات التي يتم تنفيذها، أو عدد السكان الذي يشهد زيادة حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشكلات التي من السهل حلها لزيادة أعداد السكان، في مقدمتها عدم وجود مركز صحي بالمدينة وهو ما يعني أنه في حال حدوث أي إصابة، فإن المريض أو المصاب يحتاج إلى نقله إلى مدينة الفيوم الأم، والتي تبعد عنا بأكثر من 15 كليو متر.

وأضاف أن الفيوم الجديدة لا توجد بها سيارة إسعاف، وهي أكبر المشكلات التي تواجهنا وتعرقل رفع الكثافة السكانية بها فأول سؤال للفرد حين تدب قدماه بالمدينة.. هل توجد وحدة صحية، وحين تأتى الإجابة «موجودة» ولكنها لا تعمل يشعر بالقلق ويغادر المدينة دون رجعة.

وأشار إلى أن سكان الفيوم ناشدوا، رئيس الجهاز بسرعة تشغيل المركز الصحي أكثر من مرة وجاءهم الرد بأنه أرسل عددا من الخطابات إلى وزارة الصحة ومديرية الصحة بالفيوم، لتشغل الوحدة الصحية بالمدينة ولكن دون رد.

وعندما سألنا المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز الفيوم الجديدة، عن تلك المشكلة، قال إنه كلما أرسل خطابات إلى المديرية أو الوزارة يكون الرد أن عدد السكان غير كاف لندب طبيب إلى المدينة، خصوصًا وأنها تضم ثلاث آلاف نسمة فقط، في حين أن هناك أزمة حقيقية في الكوادر الطبية لدى وزارة الصحة، وليس من المعقول أن ينتدب طبيب من قرية بها 20 ألف نسمة إلى مدينة جديدة لا يتجاوز تعدادها ثلاث آلاف نسمة فقط، مشيرًا إلى أن الرد أيضًا يأتي بأن هناك نقطة صحية وعربة إسعاف بقرية “هوارة” إحدى القرى التابعة لمحافظة الفيوم، القريبة للمدينة .

وأضاف أن الجهاز يحاول كل فترة تنظيم قوافل طبية متكاملة للفيوم الجديدة تشمل أغلب التخصصات الطبية، ويكون الكشف بالمجان، مشيرًا إلى أن آخر قافلة طبية زارت المدينة كانت منذ شهرين.

بينما يتساءل أحد السكان الذى رفض ذكر اسمه، قائلا : كيف لمدينة جديدة تقع في قلب الصحراء ولا يوجد بها قسم أو نقطة شرطة الحفاظ على الأمن، وأنى يشعر المواطن بالراحة والسلامة داخل منزله.

وأوضح أنه كانت هناك سيارة شرطة بالمدينة على مدار اليوم، ولكنها اختفت منذ أكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه توجد بعض حالات السرقة، ورغم أنها ليست كثيرة، لكن يجب أن يشعر الساكن بالأمان وأن هناك حالة من السلامة والطمأنينة في مسكنه.

ويرد رئيس الجهاز بأنه تم الانتهاء من النقطة الشرطية بالمدينة، مشيرًا إلى أن هناك وفدا من مديرية أمن الفيوم، جاء إلى الفيوم الجديدة، لفحص النقطة، وكانت لديه بعض الطلبات الخاصة بتأمين المبنى الخاص بها، وبالفعل تم بالبدء في تنفيذ تلك الطلبات التأمينية ونعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت.

وكان قد صدر قرار رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء «الفيوم الجديدة» على مساحة 13.5 فدان، و بدأت الأعمال المساحية وكذلك الرسومات الهندسية للمدينة، و أعمال الترفيق منذ قرار الإنشاء وحتى البدء الفعلي في عملية التطوير بداية 2005.

ويقول سيد على، إن المدينة ليست سوى محلين تجاريين فقط، ولا ينطبق عليهما «ماركت كبير» يمكن الاستعانة بهم لجلب المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه يضطر إلى أن يقطع 20 كيلو مترا لشراء احتياجاته من مدينة الفيوم «الأم» وهو أمر صعب للغاية، بالإضافة إلى أن قلة المواصلات بالمدينة من وإلى المحافظة نفسها، وهو ما يكلف الساكن سيارة أجرة مخصوص تتجاوز تكلفتها 30 جنيها.

وردًا على ذلك قال رئيس الجهاز، إن الجهاز يقوم بتسيير أربع سيارات من وإلى «الفيوم الأم» بتوقيتات ثابتة وبحد أقصى ساعة بين السيارة والأخرى، وهو ما يجعل الجهاز يتحمل تكلفة تشغيل تتجاوز 20 ألف جنيه شهريًا، مشيرا إلى أن الجهاز طرح عددا من المحال التجارية بالمزاد، وبالفعل جار تشغيلها، بالإضافة إلى تشغيل مخبز بلدي لخدمة قاطنى المدينة .

ويضيف : برغم تلك المشكلات، فإن “الفيوم الجديدة” شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة كبيرة في عدد السكان، مقارنة ببداية نشأتها في 2005 إلى 2014 ، فلم يكن يقطنها المدينة حتى 2014 سوى 50 فردًا، وارتفع العدد الآن لأكثر من 3000 شخص، بداية من 2014 وحتى الآن.