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4 مشروعات مصرية تفوز بمسابقة التحكيم لأفضل أعمال إنشائية بالعالم 2021

رئيس الوزراء: شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي .. وشكراً لشركتي "المقاولون العرب" و"أوراسكوم"
صفية حمدي 5:01 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 5:01 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بإعلان المجلة الأمريكية “Engineering News – Record” أربعة مشروعات مصرية مشروعات فائزة في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء. 

وقال رئيس الوزراء إن فوز مصر في مسابقة هذا العام وما سبقها العام الماضي، إنما يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر لشركتي “المقاولون العرب” و”أوراسكوم” ولجميع العامليين بهما على هذا الجهد والإنجاز الذي أصبح مثار فخر للمصريين جميعاً، مؤكداً أن شركاتنا الوطنية أصبحت تمتلك مقومات عالمية في هذا القطاع.

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وتمت الإشارة في بيان رسمي لمجلس الوزراء إلى أن مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حازت علي أربع جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً.

 حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع “محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر”، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونفذه تحالف شرکتی “المقاولون العرب” و”أوراسكوم”، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة،  إضافة إلي جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي “الياهو هانبي بالإسكندرية”، والذى نفذته شركة “المقاولون العرب” تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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 وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B، والذي نفذه تحالف شرکتی “المقاولون العرب” و”أوراسكوم”، تحت إشراف هيئة مترو الانفاق بوزارة النقل.

وجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وتأتي أهمية مجلة ENR الأمريكية في كونها متخصصة في تغطية أخبار، وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات.

 وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.

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بقلم صفية حمدي

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