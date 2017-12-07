4 مشروعات بالمنطقة الحرة فى الإسكندرية بتكلفة استثمارية 4.9 مليون دوﻻر

مها يونسصرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه سيتم إقامة 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية على مساحة 6630 م2، بعد دراستها والموافقة عليها من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، في إطار دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب السكندري.وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات ستعمل

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه سيتم إقامة 4 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية على مساحة 6630 م2، بعد دراستها والموافقة عليها من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، في إطار دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب السكندري.





وأوضح المحافظ أن تلك المشروعات ستعمل على توفير 179 فرصة عمل مباشرة، بإجمالي رءوس أموال قدرها 3350000 دولار، وإجمالي تكاليف استثمارية قيمتها 4900000 دولار، وتعمل في مجالات الخدمات البترولية للشركات التابعة لوزارة البترول والشركات العاملة خارج مصر، وكذا تصنيع المنتجات البلاستيكية والمركبات البتروكيماوية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الملاحية للسفن العابرة بالموانئ المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته رقم (141) بمقر المنطقة بالعامرية؛ للوقوف على مشروعات المنطقة والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطط العمل المستقبلية لها، والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق عملهم؛ للعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور أسامة طلبة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، والمهندس أحمد عثمان رئيس حي العامرية ثان، وأعضاء مجلس إدارة هيئة العامة للاستثمار.