4 مرشحين لمقعدي الجبلاية في اليوم الأول

علي المصريتقدم 4 مرشحين بأوراقهم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشيح على المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر المقبل.وتقدم 3 مرشحين على المقعد العادي وهم : مجدي إبراهيم المتناوي ، وأحمد محمد إبراهيم جبر

علي المصري

تقدم 4 مرشحين بأوراقهم خلال اليوم الأول لفتح باب الترشيح على المقعدين الشاغرين بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر المقبل.

وتقدم 3 مرشحين على المقعد العادي وهم : مجدي إبراهيم المتناوي ، وأحمد محمد إبراهيم جبر ، وعاصم عبد العزيز فهيم ، فيما تقدمت مرشحة واحدة على مقعد المرأة هي : صفية رامي عبد الدايم .

ودعا كان مجلس أبوريدة، الأربعاء، جمعيته العمومية للانعقاد العادي، لانتخاب عضوين لشغل المقعدين الشاغرين بمجلس الإدارة، عقب استبعاد الثنائي حازم وسحر الهواري، في بداية العام الحالي، في إطار عملية توفيق الأوضاع التي يقوم بها الاتحاد بما لا يتعارض مع اللوائح الدولية الملزمة، حفاظا على المكتسبات الوطنية التي حققها المنتخب الوطني بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعد قيام الجبلاية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.