4 مرشحين لخلافة نيبوشا في الزمالك

علي المصري يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، بين الرباعي حسن شحاتة، وأحمد حسام "ميدو"، والتونسي فوزي البنزرتي، وإيهاب جلال ، لخلافة الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المقال من تدريب الزمالك منذ لحظات، عقب الخسارة الرابعة للفريق هذا الموسم، التي جاءت أمام طلائع الجيش. ويعد البنز

علي المصري

يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، بين الرباعي حسن شحاتة، وأحمد حسام “ميدو”، والتونسي فوزي البنزرتي، وإيهاب جلال ، لخلافة الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المقال من تدريب الزمالك منذ لحظات، عقب الخسارة الرابعة للفريق هذا الموسم، التي جاءت أمام طلائع الجيش.

ويعد البنزرتي المدير الفني السابق للترجي التونسي، أقرب المرشحين لتدريب الفريق، خاصة بعدما قامت اﻹدارة بجس نبض المدرب المخضرم “68 عاما”، خلال اﻷيام القليلة الماضية، وأبدى موافقة مبدئية على تدريب الفريق، ولكنه طلب أن تسلك المفاوضات الطرق الرسمية.

ويجد الزمالك صعوبة في التعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، والذي يرتبط بعقد مع الفريق البترولي، وسيطلب من إدارة القلعة البيضاء التفاوض مع نظيرتها في إنبي، للحصول على موافقتها لتدريب الفريق.

وستتجه إدارة القلعة البيضاء، لنجوم الزمالك السابقين، حسن شحاته أو ميدو، في حالة الفشل بالتعاقد مع البنزرتي أو جلال، خلال اﻷيام القلية المقبلة.

ومن المنتظر أن يقوم وكلاء المدربين بإرسال عدد من السير الذاتيه للمدربين الأجانب خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد تتجه اﻹدارة للمدرب اﻷجنبي في حالة الفشل في التعاقد مع الرباعي المذكور.