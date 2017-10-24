4 محافظات تستحوذ على أكثر من نصف استثمارات النقل

❐ 17.3 مليار جنيه جملة الاستثمارات الحكومية فى الخطة الحاليةالمال ـ خاصخصصت الحكومة 25.67 مليار جنيه، استثمارات عامة لبرامج قطاع النقل، فى خطة عام 2017/2018، وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة لبرامج النقل 17.38 مليار جنيه.وعلمت «المال» أن محافظة الجيزة تستحوذ وحدها على نسبة %

❐ 17.3 مليار جنيه جملة الاستثمارات الحكومية فى الخطة الحالية

المال ـ خاص

خصصت الحكومة 25.67 مليار جنيه، استثمارات عامة لبرامج قطاع النقل، فى خطة عام 2017/2018، وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة لبرامج النقل 17.38 مليار جنيه.

وعلمت «المال» أن محافظة الجيزة تستحوذ وحدها على نسبة %17.2، من تلك الاستثمارات، يليها محافظة دمياط بنسبة %14.9، ومحافظة القاهرة بنسبة %14.7، ثم محافظة القليوبية بنسبة %9.1..

ومن أهم المشروعات التى أدرجت فى خطة 2017/2018، تبعاً لما ذكرته وزارة التخطيط ، مرفق مترو الانفاق فمن المستهدف استكمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث (العتبة-إمبابة)، والمرحلة الرابعة من الخط الثالث (مصر الجديدة- مطار القاهرة)، ومشرعات شبكة الطرق القومية، ومشروعات طرق إستراتيجية بجنوب سيناء، واستكمال كبارى على النيل، ومحور كوبرى عدلى منصور، ونفق ميدان الرماية وغيرها من المشروعات.

بالنسبة لشبكة الطرق القومية، من المستهدف الانتهاء من تنفيذ مشروعات تشمل، الطريق الدائرى الإقليمى بنها/ الإسكندرية بطول 19 كم، والطريق الدائرى الإقليمى (بنها/ الإسكندرية) القطاع الرابع والخامس والسادس بطول 57كم، طريق القاهرة/ السويس (تقاطع الدائرى الإقليمى حتى السويس)، والطريق الدائرى الأوسطى (العين السخنة/الإسماعيلية)، وصلة جنوب الفيوم طريق الواحات، طريق الشيخ فضل/ رأس غارب، كوبرى بنها على النيل وغيرها من مشروعات شبكة الطرق القومية.