4 محاصيل يتم حصادها في توشكي حاليا.. تعرف عليها

بدأت مراحل حصاد 4 أصناف من الفواكه في مزارع توشكى الخير وهي النخيل والليمون والمانجو والعنب .

وكشفت مصادر لـ”المال”أن مزرعة النخيل هي الأكبر من نوعها في العالم وتعتبر أكبر مزرعة نخيل مزروعة في مساحة واحدة في العالم حيث تضم 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان وجميع الأصناف المنزرعة فيها ذات عائد اقتصادي مرتفع وهي أصناف عربية على السبيل المثال المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي .

وكشفت المصادر أنه في منطقة “توشكى1” فإن المساحة المنزرعة تتمثل في 1.7 مليون نخلة تمثل 36 صنف نخيل بلح وجار إكثار 12 صنفا وراثيا جديدا .

وقالت المصادر إن الليمون من أهم المحاصيل المنزرعة هناك وهو صنف من أصناف الليمون يسمى “بنزهير” تم زراعته منذ 5 أعوام على مساحة 110 أفدنة يعنى حوالى 7 آلاف شجرة ليمون ومن المنتظر إنتاج من 80 إلى 90 طن ليمون هذا العام.

وأفادت المصادر بأن العنب من أهم المحاصيل الزراعية في توشكي، موضحة أن المزرعة مكونة من 6 أصناف من العنب على مساحة 200 فدان بحيث تم إنتاج من 6 إلى 7 أطنان في الفدان.

ونوهت المصادر بأن زرعة المانجو من أبرز المحاصيل هناك حيث يتم زراعة أصناف أجنبية من المانجو في توشكي و يوجد حوالى 4 أصناف من المانجو أهمها صنف (شيلي) وتمت زراعته على مساحة 32 فدانا.

ويعد مشروع توشكى من أبرز مشروعات الأمن الغذائي في مصر حيث يتم حاليا تجهيز زراعة 450 ألف فدان في توشكي بالقمح والمحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر.

وطبقا للمصادر فإنه من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان من القمح فى خلال عام 2023.